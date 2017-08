Venant d’une équipe d’usine avec Renault, comment le partenariat avec Ferrari se passe et comment a-t-il évolué du moment où Haas F1 a construit sa première voiture, puis la première F1 de course, puis la dernière avec des règles totalement différentes ?

"Cela a beaucoup aidé l’équipe, Ferrari est l’un des leaders de technologie en F1 et nous avons bénéficié de cela".

Quel est l’importance du rôle joué par Dallara et Ferrari afin de permettre à Haas d’être compétitive, pas seulement lors de sa première année, mais aussi lorsqu’il a fallu dessiner une nouvelle voiture ?

"Je n’ai fait partie de l’aventure que pour la deuxième année mais je sais que le soutien que nous avons de Dallara et Ferrari est précieux".

Monza est le plus rapide des circuits que visite la F1. Quelles sont vos attentes cette année avec les nouvelles voitures ?

"Ce sera amusant, comme toutes les pistes l’ont été avec les nouvelles voitures. C’est bien plus amusant à piloter et plus intéressant. Monza pourrait être l’une des pistes où nous ne gagnons pas trop en vitesse, si toutefois nous allons plus vite. Ces nouvelles voitures sont meilleures en virages mais pas vraiment en ligne droite".

Le record de la piste est de 1’19"525 par Juan Pablo Montoya durant les essais du Grand Prix en 2004, et il est considéré comme l’un des tours les plus rapides de l’histoire de la F1 avec une vitesse moyenne de 262.242 km/h. Ce temps sera-t-il effacé cette année ?

"Je ne pense pas que nous serons assez rapides en ligne droite, mais on verra, peut-être que j’aurai tort".

Où se situent les opportunités de dépassement à Monza ?

"Partout. Monza est certainement l’une des meilleures pistes pour dépasser au calendrier. C’est toujours excitant de piloter ici".

Les dépassements à Monza sont-ils comme une course d’aspiration où il s’agit de ressortir le plus vite et le plus efficacement des courbes ?

"Non, Monza est comme n’importe quelle piste dans le sens où il faut faire le tour parfait dans tous les sens du terme et qu’il faut un équilibre parfait de la voiture".

Monza est une piste avec beaucoup d’histoire, pouvez-vous décrire l’ambiance là-bas ?

"Tout réside dans l’ambiance à Monza. Il y a énormément d’histoire et les fans italiens sont de grands passionnés. C’est toujours une fantastique expérience d’y piloter et j’y ai vécu de très bonnes courses, je ne peux pas en choisir qu’une".