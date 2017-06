Monaco a marqué la première double arrivée dans les points dans la jeune histoire de l’équipe Haas. Günther Steiner a expliqué que l’équipe travaillait là-dessus depuis longtemps et que ce n’était pas magique. Pouvez-vous expliquer les progrès effectués depuis que vous êtes arrivé ?

"On peut voir à chaque course que nous grandissons en tant qu’équipe. Nous gagnons de l’expérience et nous l’utilisons, ce qui est le plus important. Cette double arrivée dans les points montre les progrès effectués".

Après un tel résultat, combien de temps pouvez-vous en profiter avant de penser à la course suivante ?

"On est heureux et fier de l’équipe. Ce n’est pas un sentiment qui s’en va, mais si la course suivante est décevante, on sera déçu. Je suis fier de l’équipe et satisfait de nos progrès, toutes les courses ne seront pas aussi bonnes mais c’est une bonne vision de ce que nous pouvons faire".

Quelles sont les difficultés pour rentrer dans les dix premiers quand les six premières places sont théoriquement verrouillées par les trois meilleures équipes ?

"Cela signifie qu’il faut battre certains des gars qui sont dans les grosses équipes et ce n’est pas facile à faire, nous pouvons être fiers".

Le circuit Gilles Villeneuve est un circuit semi-urbain. Pouvez-vous appliquer certains enseignements de Monaco à Montréal, surtout en considérant que Pirelli amène les mêmes choix de pneus ?

"C’est similaire dans le sens où il faut beaucoup de courage. C’est un circuit très plaisant à piloter. La proximité des murs en bord de piste rend toujours la chose palpitante".

Le Grand Prix du Canada est aussi réputé comme étant celui qui met le plus à l’épreuve les freins. Que devez-vous sentir pour maximiser les capacités de freinage de votre voiture et comment les ferez-vous durer 70 tours ?

"Ce sera difficile. Nous subissons des difficultés avec les températures et la dégradation des freins cette saison. Le Canada sera une course difficile mais je suis sûr que nous y parviendrons".

Quelle est votre partie préférée du circuit Gilles Villeneuve et pourquoi ?

"Je dirais que la dernière chicane est vraiment sympa car elle est bosselée et il faut être précis pour en sortir au mieux, mais aussi grâce à la présence du Mur des Champions à l’extérieur qui ajoute de l’intensité. Il faut bien définir ses points de freinage".