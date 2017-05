Monaco est à la F1 ce que l’Indy 500 est à l’IndyCar et ce que le Daytona 500 est à la Nascar. Monaco est spécial, mais qu’Est-ce que cette course représente pour vous ?

"Monaco est l’une des courses les plus mythiques de la saison. C’est l’un des circuits les plus amusants, il est très difficile, surtout avec les nouvelles voitures. Ce sera encore plus amusant cette saison".

Le côté sophistiqué de Monaco est en contraste avec l’aspect exigeant et implacable du circuit. A quel point est-il dur de courir ici ?

"C’est plutôt difficile à piloter et quasiment impossible d’y dépasser. On peut seulement dépasser si le gars devant nous fait une grosse erreur. Avec ces voitures, je pense que ce sera le cas, et les qualifications seront importantes".

Avec les voitures bien plus rapides cette saison, votre approche changera-t-elle votre manière d’aborder le circuit ?

"La section autour de la piscine sera vraiment rapide cette année, tout comme celle autour du casino".

Monaco marque l’anniversaire des débuts du pneu violet de Pirelli, l’ultra-tendre. Comment son utilisation a-t-elle évolué et quel effet un pneu avec autant d’adhérence et aussi peu de durée de vie influe-t-il sur la stratégie ?

"Cela dépend de la piste. A Monaco, même les ultra tendres seront trop durs. Nous aurions besoin d’un méga tendre pour cette course. Ce n’est pas le cas et nous devrons composer avec l’ultra tendre. Je pense que le tendre ne sera pas trop utilisé, et même le super tendre sera bien trop dur".

Le Grand Prix de Monaco se tient depuis 1929, est-ce que cette histoire fait naître quelque chose en vous ?

"Je pense qu’il y a eu plein d’éditions intéressantes ici, et plusieurs d’historiques, donc c’est difficile de choisir la plus spéciale. L’histoire vit ici, quand on y vient, on sent qu’on fait partie de la Formule 1".

De par son aspect technique, considérez-vous Monaco comme une piste pour les pilotes, où les talents peuvent encore suffire à battre les spécifications d’une autre monoplace ?

"Dans un sens oui, car les qualifications sont très importantes et qu’elles dépendent de notre rythme brut sur un tour. C’est très difficile de signer un tour parfait".

Quelle est votre partie favorite du circuit, et pourquoi ?

"Je dirais que c’est la section de la piscine, c’est la meilleure partie car elle est très rapide et très rythmée".

Décrivez un tour du circuit à Monaco !

"C’est bosselé, étroit et palpitant".