La tournée asiatique a été faite de hauts et de bas pour Haas F1 Team. Vous avez subi deux accidents, un en Malaisie et un autre au Japon, mais votre huitième place au Japon a aidé l’équipe à reprendre la septième place du classement. Racontez-nous comment l’équipe a géré l’adversité pour réussir des performances en course.

"Nous avons juste fait ce qu’il fallait. J’étais heureux du résultat au Japon, c’est bien de reprendre la septième place du classement mais ce sera difficile de la garder jusqu’à la fin de saison. Nous allons faire au mieux".

Le Japon a été le point culminant de cette tournée avec cette double arrivée dans les points. A quel point ce résultat a été important, alors que l’équipe se dirige vers sa course à domicile ?

"Je pense que c’est le meilleur résultat que nous pouvions signer au Japon. J’espère que nous serons forts aux Etats-Unis. Ce serait génial de signer un bon résultat devant le public de l’équipe".

Le circuit de Suzuka a été un endroit favorable à Haas. C’était la première piste où Haas a amené ses voitures jusqu’en Q3 et c’était la deuxième fois que les deux voitures ont fini dans les points. Comment se fait-il que cette piste ait fait ressortir les forces de votre monoplace ?

"Je crois que nous avons juste fait le maximum. Ce n’est pas parce que nous étions assez rapides pour y arriver. Nous l’avons montré en qualifications mais nous avons aussi tiré profit d’une course agitée pour marquer des points avec les deux voitures".

Haas a réalisé de très bonnes choses dans ses premières saisons. Pouvez-vous parler de la croissance de l’équipe cette année et des progrès effectués par rapport aux autres équipes pour lesquelles vous avez piloté ?

"Cela a été très bon. Nous avons encore des recrutements à venir. Nous progressons et nous nous développons dans tous les domaines. C’est génial de voir l’équipe prendre la bonne direction. C’est aussi fantastique de piloter pour une équipe américaine aux Etats-Unis".

Le circuit des Amériques a été décrit comme celui ayant le plus d’occasions de dépasser au calendrier de la F1. Est-ce juste et si oui, qu’est ce qui le rend meilleur sur ce point ?

"C’est une piste vraiment cool. C’est l’une des meilleures parmi les nouvelles, ils y ont fait un super travail. La zone de freinage est en montée donc on peut freiner très tard. On ne peut pas voir le point de corde de la sortie mais la piste est large donc on peut choisir plusieurs trajectoires".

Votre père, Jan, s’est forgé une carrière impressionnante aux Etats-Unis, plus récemment en remportant les championnats pilote et équipe GTLM en IMSA. Comment est-ce d’avoir des carrières parallèles, même si ce n’est pas dans les mêmes disciplines ?

"Je pense que c’est génial. Il a fait carrière aux Etats-Unis depuis 20 ans. Je l’ai toujours suivi et je l’ai accompagné à de nombreuses courses. J’ai toujours adoré les sports mécaniques américains. J’espère que je pourrai y courir le jour où j’en aurai fini avec la Formule 1".

Il a aussi dit que pour gagner le titre, lui et son équipe ont dû se dépasser lors des mauvais week-ends et faire le maximum des bons. Est-ce que ça résume bien la course automobile et surtout, est-ce applicable à votre état d’esprit avec Haas ?

"Gagner un championnat se fait souvent en minimisant les mauvais moments. C’est vraiment une question de régularité et je pense que c’est ce qu’ils ont fait cette saison. Avec Haas, nous ne nous battons pas pour le championnat, notre situation est différente. Nous devons juste marquer le maximum de points possibles. Nous ne sommes pas assez rapides naturellement pour être dans les points et nous devons donc faire encore mieux que nos capacités pour aller chercher ces points".