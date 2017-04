Kevin Magnussen n’a pas vécu des débuts idylliques chez Haas, entre qualification ratée et abandon sur problème mécanique. Un abandon dont on apprend aujourd’hui qu’il était évitable puisque contrairement au diagnostic effectué lors de la course, ce n’était pas une rupture de suspension qu’a subi la VF-17 du Danois, mais une simple crevaison.

Bien que le Grand Prix d’Australie se soit conclu par un abandon, vous avez semblé à l’aise au volant et satisfait du rythme de la voiture. Comment jugez-vous la Haas VF-17 et qu’est-ce qui vous rend optimiste avant le Grand Prix de Chine ?

"C’est une bonne nouvelle que la voiture soit aussi compétitive que nous l’espérions. Il n’y a aucune garantie sur le fait qu’elle le sera autant dans le futur et nous devons travailler dur pour nous assurer qu’elle le sera en Chine. La voiture était très bonne, c’est de mon côté que le week-end a été compliqué. Je n’ai pas passé assez de temps en piste et il y a eu des problèmes de fiabilité qui ont perturbé mon week-end, mais la compétitivité de la voiture est un point positif".

Vous n’avez pas été le seul à abandonner en Australie, six autres pilotes n’ont pas vu l’arrivée. La fiabilité est importante et elle viendra à mesure que vous apprendrez au sujet de votre voiture. A ce stade de la saison, préférez-vous avoir la vitesse à la fiabilité ?

"Je le pense. Le plus important est de finir la course, sans quoi on n’apprend rien. C’est très encourageant de voir que la voiture est rapide, mais je préfère devoir régler les problèmes de fiabilité plutôt que de faire progresser une voiture trop lente".

Quelle est votre partie préférée du circuit et pourquoi ?

"Le premier virage est très amusant, c’est une courbe unique dans laquelle on rentre à grande vitesse et de laquelle on ressort lentement. C’est un virage très long. Le reste de la piste est assez simple".

Le circuit possède-t-il une partie qui demande plus d’efforts et représente un plus grand défi que les autres ?

"Je reviens sur le premier virage, que je considère comme le seul virage non traditionnel".