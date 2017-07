Le Grand Prix de Grande Bretagne marque votre cinquantième course. Le chemin entre le karting et la F1 a sûrement paru long. Pouvez-vous expliquer les efforts nécessaires pour parvenir à ce niveau ?

"Cinquante, ça ne paraît pas énorme, mais c’est passé très vite. Ce n’est pas une chose à laquelle je pense mais la route a été longue et rapide à la fois. J’espère en faire encore plus. L’effort valait le coup et j’apprécie énormément ce que je fais. Je suis reconnaissant de pouvoir faire une chose que j’aime au quotidien. Mais j’apprends encore énormément, je suis dans ma troisième saison et ce n’est pas énorme, beaucoup d’autres sont bien au delà de leur dixième. Je suis au début de ma carrière".

Silverstone est l’un des circuits les plus rapides en Formule 1, mais c’est moins dû à de longues lignes droites qu’à des virages rapides. Pouvez-vous décrire le sentiment de vitesse que vous expérimentez sur ce circuit ?

"C’est l’un des bons circuits. Il y a du vent, des bosses, et souvent de la pluie. J’y ai gagné à de nombreuses reprises et j’y ai donc de bons souvenirs. Il est très rapide et il y a des sections rapides avec de gros changements de direction. Ces voitures sont bien plus rapides dans les virages rapides que les précédentes, j’ai hâte de les essayer. Il faudra un très bon équilibre à haute vitesse et il faut le maximum d’appui".

Avec le rôle important joué par la vitesse à Silverstone, à quel point est-ce difficile de dépasser ? Si des occasions se présentent, où sont-elles ?

"Ce sera assez difficile de dépasser à Silverstone, peut-être plus que les années précédentes. La zone de DRS et la ligne droite de Hangar seront des bons endroits, mais les qualifications seront très importantes".