Nous avons franchi le tiers de cette deuxième saison de Haas en F1, comment diriez vous que vous et l’équipe avez progressé jusqu’ici ?

"Cela a été très bon. L’équipe a fait une très belle première saison. La seconde était compliquée à améliorer mais je pense que nous allons faire mieux. Nous avons été dans les points autant que sur toute l’année dernière et nous allons dans la bonne direction. C’est tellement serré en milieu de peloton que la moindre erreur coûte cher. C’est comme ça que devrait être la compétition, ça l’était dans les catégories inférieures et je suis heureux d’y revenir".

La course à Bakou l’an dernier était la première disputée sur ce circuit et de fait, préparer la course ne pouvait se faire que dans le simulateur. Quels ont été les résultats entre le simulateur et la piste et comment vous prépariez-vous sans avoir de chrono de référence ?

"Alors dans mon cas, je n’avais jamais essayé le circuit dans le simulateur avant de venir. C’est une belle expérience de se lancer sur un circuit sans avoir une idée précise de ce qu’il sera. Je suis parti de zéro pour le découvrir et c’était une belle expérience".

Bakou est devenu le circuit urbain le plus rapide de l’histoire de la F1 l’an dernier et les voitures vont encore plus vite cette saison. Qu’attendez-vous de ces voitures sur ce circuit ?

"Ce sera amusant. Les virages se passeront plus vite avec les appuis augmentés. Nous serons plus lents en ligne droite et je pense que Bakou sera l’un des circuits où nous ne serons pas beaucoup plus rapides, mais ce sera très amusant".

Avez-vous conservé des données de l’an dernier qui seraient applicables aux nouvelles voitures ?

"Je connais désormais la voiture et j’ai appris de quelle manière les virages s’abordent. Certains virages se passeront à fond maintenant, même peut-être le virage 13".

Certains nouveaux Grands Prix connaissent des débuts difficiles mais l’an dernier, tout s’était bien passé. Qu’aviez-vous pensé de la première course à Bakou ?

"C’était une course très sympa. Bakou offre en plus de belles chances de dépassement, il y a de l’action, c’est génial".

Quelle est la partie du circuit la plus compliquée, et pourquoi ?

"C’est le deuxième secteur, il est très lent et très étroit et il est facile d’y faire une erreur. C’est aussi mon préféré, c’est amusant et il faut y être très précis".