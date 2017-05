Après quatre courses, où se situe Haas par rapport aux autres équipes de milieu de tableau ?

"Nous sommes au milieu de ce groupe très proche. Cela varie selon les courses mais nous sommes dans ce peloton".

Vous semblez vous être adapté à l’équipe rapidement, comment s’est passée la transition ?

"Elle a été simple et agréable, les gens sont géniaux ici et je m’y suis intégré très rapidement".

On a beaucoup parlé des nouvelles voitures et de leur vitesse. En dépit du changement, la voiture vous paraît-elle normale après quatre courses ?

"Nous nous y habituons très vite. Après les essais, tout semblait déjà familier et normal. On remarque encore leur vitesse, on la sent très bien quand on attaque et c’est bien plus amusant".

Il était déjà difficile l’an dernier de trouver la fenêtre de fonctionnement des pneus. Après avoir couru sur quatre circuits très différents, comment sont ceux de cette année ?

"C’est plus facile que l’an dernier mais ce n’est pas évident. C’est une chose sur laquelle nous devons travailler mais ce n’est pas aussi compliqué que l’an dernier".

Vous avez parcouru beaucoup de tours plus tôt à Barcelone durant les essais hivernaux. Avez-vous un niveau d’aisance plus important à Barcelone en sachant à quoi vous attendre ?

"Je dirais que nous sommes un peu plus familiarisés avec la vitesse que nous pouvons atteindre en virage et au style de pilotage utilisé à Barcelone. Après quelques jours d’essais, on se sent toujours un peu plus à l’aise".

Les donnés accumulées l’an dernier sont dépassées à cause de la différence entre les deux voitures, mais vous avez des données viables pour Barcelone grâce au temps passé en essais. Toutes les équipes en ont mais selon vous, à quel point sont-elles pertinentes par rapport à des données qui pourraient avoir un an ?

"C’est un avantage mais tout le monde le possède. Cela ne nous aidera pas à être plus compétitifs".

Cela fait deux mois que vous avez fait les essais de Barcelone, pensez-vous que la piste aura changé ?

"Pas du tout, c’est la même".

Barcelone marque la première course européenne du calendrier lors de laquelle les équipes amènent des améliorations. Lesquelles amenez-vous et quelles sont vos attentes ?

"Oui, nous avons des évolutions qui doivent arriver à Barcelone, c’est toujours intéressant de voir ce que l’on amène et l’on espère que ce sera positif".

Avec le mélange de virages du circuit et sa surface abrasive, à quel point le Grand Prix d’Espagne est-il difficile pour vous ?

"C’est un circuit difficile, il y a des virages rapides qui tirent sur le cou, des grosses zones de freinage, c’est un circuit physique".