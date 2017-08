Que pensez-vous de Spa ?

C’est l’un de mes circuits préférés et assurément l’un des meilleurs au monde. La forêt est incroyable et la piste se situe au cœur de ces paysages magnifiques. Les dénivelés sont importants et il y a bien sûr l’Eau Rouge.

Voir de telles courbes est déjà particulier, mais ça l’est encore plus de les négocier au volant d’une F1 ! C’est excitant de savoir que nous y serons à fond, et je n’oublie pas que Pouhon sera aussi très plaisant et extrêmement rapide.

Est-ce si difficile d’y réaliser un bon tour ?

L’importance de l’équilibre se justifie par les nombreux virages et le tour le plus long du calendrier. Il faut aligner les secteurs tout en étant au sommet de son art dans tous les virages. C’est le principal défi de Spa et c’est cela qui vous permettra de claquer un temps.

J’aime tout particulièrement le deuxième secteur, assez fluide avec peu de répit. C’est tout simplement amusant. Spa est également connu pour sa météo étrange et aléatoire. Nous devrons en tirer profit qu’il pleuve ou non.

Comment jugez-vous les onze premières courses ?

C’était très encourageant, notamment les dernières. Je suis satisfait de la façon dont la voiture se comporte et des progrès réalisés. Nous sommes sur la bonne voie, nous sommes compétitifs, mais nous voulons continuer à nous pousser dans nos retranchements.

C’était dommage de terminer ainsi en Hongrie, mais le sentiment qui prédomine reste positif. Nous avons trouvé un équilibre entre les performances en qualifications et le rythme de course. Cela s’est vu à Silverstone et nous avons encore progressé depuis.

Cette année, les F1 sont amusantes et plus rapides. Elles me permettent d’attaquer plus, ce qui favorise bien plus mon style de pilotage que ces dernières années.