La Belgique est le quartier général de la branche européenne de Haas Automation. Vous avez participé à des événements et rencontré des clients de Haas, comment ont-ils accueilli l’effort de l’équipe et de Gene Haas en F1 ?

"A chaque fois que nous organisons quelque chose avec Haas Automation, c’était toujours bien organisé et nous avons toujours reçu un accueil chaleureux des invités. C’est génial de représenter Haas en Formule 1, c’est un grand nom en sport automobile et dans l’industrie. Quand nous rencontrons leurs clients, surtout lorsque nous sommes avec Gene, ils sont toujours très satisfaits, on a l’impression d’être dans une grande famille et on est heureux d’en faire partie".

Le circuit de Spa est réputé pour être un circuit de pilotes. Pourquoi ?

"C’est tout simplement un circuit fantastique. Il y a des virages rapides et ils sont nombreux, il y en a de tous les genres, c’est un circuit très varié et très plaisant à piloter".

Spa a des lignes droites et des virages rapides combinés avec des sections lentes, surtout dans le deuxième secteur. Comment réglez-vous la voiture pour aborder tous les aspects du circuit ? Faites-vous des sacrifices dans un secteur pour gagner du temps dans les autres ?

"On voit toujours différentes approches. Soit on est rapides dans le premier et le troisième secteur, qui sont les plus rapides, soit on l’est dans le deuxième qui comporte plus de virages. Tout fonctionne, cela dépend de la manière dont on aborde la course".

Pouvez-vous décrire la sensation dans la voiture quand vous prenez le Raidillon de l’Eau Rouge ? Etes-vous capables de la prendre à fond ?

"La première fois que vous le passez à fond, vous vous sentez mal car ça monte et ça descend. On se demande si on le fera en course mais une fois que vous l’avez fait, c’est validé et vous prenez du plaisir avec les forces subies".

Est-ce important d’aborder l’Eau Rouge sans personne devant afin d’avoir l’appui aérodynamique nécessaire ?

"C’est un virage où l’on ne veut pas faire d’erreur. C’est très bien de profiter d’une piste libre en qualifications. D’un autre côté, c’est aussi très avantageux pour le virage 5 et la ligne droite d’avoir quelqu’un à suivre. Il y a là encore deux philosophies qui se discutent".

Votre plus récent podium a justement été obtenu en Belgique, en 2015. Vous étiez parti neuvième et êtes remonté jusqu’à la troisième place, juste derrière les deux Mercedes de Hamilton et Rosberg. Comment aviez-vous gagné autant de places ?

"Nous avions une bonne voiture en Belgique cette année-là. Je m’étais qualifié quatrième et j’étais parti neuvième à cause d’un changement de boîte de vitesses. Nous avions appliqué une bonne stratégie et nous avions un bon timing avec la voiture de sécurité. J’avais réussi à faire quelques dépassements, mais pour être honnête, c’était l’un de ces week-ends où tout se déroule selon le plan".

Avant ce podium, le précédent était lors du Grand Prix des Etats-Unis en 2013. Etiez-vous heureux de revenir sur le podium, notamment après une saison 2014 lors de laquelle vous n’aviez fini que deux fois dans les points ?

"C’était génial pour les gars et pour moi. Nous avions vécu un week-end parfait et tout le monde était heureux. Je pense que c’est le même genre de sentiment que lorsque j’avais marqué mes premiers points pour Haas".

Une course comme celle que vous avez disputé à Spa en 2015 vous rappelle-t-elle que les podiums sont possibles avec de la détermination et un travail acharné ?

"Si j’aborde un week-end sans penser que je suis le meilleur, ou que je ne peux pas gagner, autant rester à la maison avec mes enfants. Je veux toujours être sur le podium et je veux toujours essayer de gagner la course. Cela dépend évidemment de la voiture mais au final, on ne lâche jamais rien et on donne toujours tout ce qu’on a. C’est la mentalité à avoir".

Avez-vous des souvenirs de votre carrière avant la Formule 1 qui vous sont précieux ?

"J’y ai remporté le titre de GP2 en 2011, c’était une superbe année".

Quelle est votre partie préférée du circuit ?

"Je ne peux pas en choisir une, le circuit entier est tout simplement génial".