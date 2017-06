Nous avons franchi le tiers de cette deuxième saison de Haas en F1, comment diriez vous que vous et l’équipe avez progressé jusqu’ici ?

"Le début de saison a été bon. Nous avons progressé dans tous les domaines depuis l’an dernier. Nous sommes plus réguliers. Nous avons pu marquer des points plus souvent que la saison dernière. Nous voulons et pouvons encore progresser dans certains domaines. Globalement, je suis très satisfait de la manière dont l’équipe progresse. La bataille en milieu de peloton est fascinante. Si l’on retire les trois plus grosses équipes, il y aurait un vainqueur différent à chaque course ou presque. La différence entre les deux premières place au Canada était plus importante que celle entre les places 10 à 18. Cela montre à quel point c’est serré".

La course à Bakou l’an dernier était la première disputée sur ce circuit et de fait, préparer la course ne pouvait se faire que dans le simulateur. Quels ont été les résultats entre le simulateur et la piste et comment vous prépariez-vous sans avoir de chrono de référence ?

"Le simulateur est une grande aide mais ce ne sera jamais aussi bien que d’essayer la piste pour la première fois. Surtout que lorsque le circuit est neuf, les données entrées dans le simulateur ne sont pas correctes. Je pense que le mieux est de marcher sur le circuit afin de le découvrir, et, ensuite, y aller progressivement, tour après tour".

Bakou est devenu le circuit urbain le plus rapide de l’histoire de la F1 l’an dernier et les voitures vont plus vite cette saison. Qu’attendez-vous de ces voitures sur ce circuit ?

"Ce sera un défi amusant. Je pense que certaines parties du circuit seront très étroites pour ces voitures plus larges, mais d’autres virages seront amusants. La vitesse en ligne droite sera un peu plus basse mais je pense que l’on va s’amuser. On va freiner plus tard et garder plus de vitesse dans les virages, entre les murs".

Avez-vous conservé des données de l’an dernier qui seraient applicables aux nouvelles voitures ?

"Je pense qu’il y a toujours des choses à garder du passé. Nous verrons ce qui l’en est, comment étaient les réglages et ce qui aurait pu être mieux fait. Nous avons déjà des idées et nous adapterons cela aux voitures 2017 afin d’avoir une bonne base de départ".

Certaines courses nouvelles ont des débuts difficiles mais, l’an dernier, tout s’était bien passé. Qu’aviez-vous pensé de la première course à Bakou ?

"C’était une très bonne course. C’est une belle ville et un beau circuit, l’inconvénient était juste les sacs plastiques qui volaient tout autour de la ville et qui nous avaient coûté les points en se prenant dans le radiateur".

Quelle est la partie du circuit la plus compliquée, et pourquoi ?

"Je dirais que c’est la partie opposée, avec le château, et les deux derniers virages qui sont difficiles. C’est ma partie préférée mais c’est la plus délicate avec une vitesse élevée et il faut bien équilibrer la voiture".