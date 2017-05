Vous avez dit vouloir attendre quatre courses avant de déterminer où se situe Haas par rapport aux autres équipes de milieu de tableau. Maintenant qu’on y est, où l’équipe se situe-t-elle ?

"Si l’on regarde les trois premières courses, nous avons été réguliers et plutôt bons. Sotchi était plus délicate, nous avons eu des difficultés avec la voiture. J’ai eu du mal avec mon pilotage mais nous pouvons analyser ces problèmes. Je ne pense pas que ce soit en lien avec une quelconque irrégularité comme l’an dernier et je tiens à dire que je suis très satisfait de la manière dont nous avons débuté l’année. Nous sommes normalement vers les places qui envoient en Q3, la grande question est de savoir ce qu’apporteront nos évolutions. Nous sommes sur le bon chemin mais il est difficile de savoir ce que font les autres, on verra ce qu’il en est à Barcelone".

On a beaucoup parlé des nouvelles voitures et de leur vitesse. En dépit du changement, la voiture vous paraît-elle normale après quatre courses ?

"Comme on l’a vu lors des essais hivernaux puis à Melbourne, nous avons été surpris par la vitesse avec laquelle nous pouvons prendre les virages. Après quelques courses, on oublie toutefois cela et l’on s’adapte à ce que l’on a. Il y a quelques circuits, notamment les non permanents, où elles nous paraîtront très rapides, mais pour le reste ça devient normal".

Il était déjà difficile l’an dernier de trouver la fenêtre de fonctionnement des pneus. Après avoir couru sur quatre circuits très différents, comment sont ceux de cette année ?

"Ils sont un peu plus simples à faire fonctionner. Ils jouent un rôle essentiel. Nous devons analyser en profondeur pour mieux les comprendre mais globalement, ils sont meilleurs que ce qu’ils étaient dans le passé".

Vous avez parcouru beaucoup de tours plus tôt à Barcelone durant les essais hivernaux. Avez-vous un niveau d’aisance plus important à Barcelone en sachant à quoi vous attendre ?

"Tout le monde connaît très bien Barcelone. C’est bien de juger les changements effectués et de comprendre notre progression depuis les premiers essais. Je pense que ce sera l’une des clés de la saison car c’est là que nous amenons notre première grosse évolution et c’est le cas pour tout le monde".

Les donnés accumulées l’an dernier sont dépassées à cause de la différence entre les deux voitures, mais vous avez des données viables pour Barcelone grâce au temps passé en essais. Toutes les équipes en ont mais selon vous, à quel point sont-elles pertinentes par rapport à des données qui pourraient avoir un an ?

"Ce sera mieux, nous avons des points de comparaison avec les essais hivernaux. Je pense qu’avec les améliorations, les voitures seront plus rapides que nous l’étions en essais. Ce sera difficile à comparer, je ne regarde pas les données de l’an dernier, nous sommes bien trop en avances et c’est très différent".

Cela fait deux mois que vous avez fait les essais de Barcelone, pensez-vous que la piste aura changé ?

"Elle est normalement plus chaude et les pneus fonctionnent mieux. La piste elle-même ne change pas trop, nous sommes allés tellement souvent à Barcelone que nous l’avons vue entre moins dix et trente degrés".

Barcelone marque la première course européenne du calendrier lors de laquelle les équipes amènent des améliorations. Lesquelles amenez-vous et quelles sont vos attentes ?

"Nous en avons des conséquentes de prévues. Ce sera le premier grand test pour nous en 2017. La saison sera sûrement guidée par les évolutions et la performance qu’elles amènent sur la voiture. Je pense que la voiture qui était en pole à Melbourne ne pourrait même pas accéder à la Q2 à Abu Dhabi, en fin de saison, j’en suis quasiment sûr".