La tournée asiatique a été faite de hauts et de bas pour Haas F1 Team. Vous avez subi deux accidents, un en Malaisie et un autre au Japon, mais vous avez réussi à marquer des points lors de deux des trois courses afin d’aider l’équipe à reprendre la septième place du classement. Racontez-nous comment l’équipe a géré l’adversité pour réussir des performances en course.

"Je pense que c’était un bon trio de courses en Asie. Nous avons eu des hauts et des bas mais dans l’ensemble, nous avons beaucoup appris, surtout après Sepang, de manière à être prêts pour Suzuka. La double arrivée dans les points était géniale pour l’équipe. A Singapour, nous avons sauvé ce que nous pouvions. Nous n’avions pas une performance fantastique mais la course a été bonne. Au Japon, nous avons trouvé le bon fonctionnement des pneus donc c’était une bonne chose".

Le Japon a été le point culminant de cette tournée avec cette double arrivée dans les points. A quel point ce résultat a été important, alors que l’équipe se dirige vers sa course à domicile ?

"C’est important pour le championnat constructeur car la lutte est serrée. Austin est spécial pour nous, cela montre que nous grandissons. Nous y allons pour la deuxième fois de notre histoire, dans la foulée d’une huitième et d’une neuvième place, ce qui est positif".

Le circuit de Suzuka a été un endroit favorable à Haas. C’était la première piste où Haas a amené ses voitures jusqu’en Q3 et c’était la deuxième fois que les deux voitures ont fini dans les points. Comment se fait-il que cette piste ait fait ressortir les forces de votre monoplace ?

"C’est un ensemble de choses. C’est un circuit de pilotes où l’on peut essayer de faire la différence. L’an dernier, nous avions de bons réglages que nous avons essayé d’utiliser cette saison, mais je ne crois pas que ce soit de la responsabilité du circuit. Je pense que nous avons déjà été performants à d’autres endroits cette année et je dirais que les circuits rapides sont meilleurs pour nous que les circuits lents".

Comment allez-vous essayer de transformer ce beau résultat du Japon en bon résultat aux Etats-Unis ?

"La vérité d’une course n’est pas celle d’une autre. C’était un bon résultat pour nous, pour Gene qui était là, et c’était un moment empli de fierté. Je suis fier de nous, mais nous devons nous concentrer sur ce qu’il est possible de faire à Austin. Il faut trouver les bons réglages et travailler comme on le fait habituellement".

En rejoignant Haas F1 Team, vous avez fait un acte de foi envers la vision de Gene Haas d’une équipe américaine en Formule 1. Qu’est-ce qui rend Haas différente d’une autre équipe de Formule 1 ?

"Je pense que chaque équipe est différente mais nous avons Gene qui aime la course automobile. C’est un propriétaire incroyable, il est très impliqué et il aime ce qu’il fait. Il essaie toujours de comprendre et de tirer le meilleur de chacun. C’est génial à voir et je dirais que l’équipe fonctionne comme toutes les autres, mais nous savons que Gene est derrière nous. Il veut que nous donnions notre maximum et c’est génial de travailler dans ces conditions".

Haas a réalisé de très bonnes choses dans sa première saison. Pouvez-vous parler de la croissance de l’équipe cette année et des progrès effectués par rapport à la saison dernière ?

"On ne réalise jamais cette croissance jusqu’à voir les résultats. L’équipe est maintenant bien plus expérimentée et forte. Il y a beaucoup de choses à améliorer mais l’équipe est bien plus forte dans tous les domaines. Il n’y a aucun domaine dans lequel nous sommes faibles. Nous avons une meilleure stratégie, une meilleure ingénierie, les mécaniciens sont meilleurs et le côté opérationnel l’est aussi. Nous savons où nous pouvons progresser et nous savons que nous en avons la capacité. Quand on sait que beaucoup d’équipes tournent à plein régime, on sait que l’on peut faire mieux".

Vous roulez pour une équipe américaine au Grand Prix des Etats-Unis. Est-ce que cela vous rend plus fier de déambuler dans le paddock du circuit des Amériques ou de sortir du garage pour aller en piste ?

"Oui c’est génial. J’ai toujours aimé Austin mais depuis que je suis pilote pour Haas, je l’aime encore plus. Je n’ai pas encore eu la chance d’avoir une course à domicile, ce sera le cas l’an prochain, mais Austin est la course où je représente l’Amérique".

La Formule 1 était revenue après quatre ans d’absence aux Etats-Unis quand la première course à eu lieu à Austin. Vous avez participé à cette course, quelle a été la réaction du retour de la Formule 1 en Amérique ?

"C’était fantastique. Nous avons eu beaucoup de fans et les gens sont venus pour voir la course. C’est un endroit génial et l’une des meilleures pistes récentes. La piste est géniale, la ville aussi et c’était une superbe expérience".

Le circuit des Amériques a été décrit comme celui ayant le plus d’occasions de dépasser au calendrier de la F1. Est-ce juste et si oui, qu’est ce qui le rend meilleur sur ce point ?

"Ce n’est pas si simple d’y dépasser. Il y a une énorme ligne droite sur le retour, ce qui aide avec le DRS. Le freinage du premier virage est très large et il y a de bonnes chances. Mais en dehors de cela, c’est difficile de suivre dans le premier secteur et dans le long droit avant les deux derniers virages".