Que signifie pour vous cette opportunité de piloter pour Polestar Cyan Racing en WTCC ?

"C’est un grand moment, j’en suis très heureux. Je suis très reconnaissant de cette opportunité car la première course avec l’équipe l’an dernier au Japon était très prometteuse. Je me sens à ma place dans l’équipe et c’est très important pour moi. J’espère que l’on pourra tous ensemble mener l’équipe au titre".

A quel point cette chance est importante ?

"C’est la meilleure de ma carrière, ce sera une saison complète et c’est différent. J’ai une équipe solide derrière moi et je dois apprendre au plus vite, pas seulement en piste mais aussi dans le simulateur afin de faire des tours pour connaître la voiture et les vitesses de passage dans les courbes".

Vous faites tout pour faire fonctionner cette alliance, y compris vivre en Suède ?

"La vie en Suède est très différente car la météo est radicalement différente pour moi. L’été est sympa mais pour un pilote c’est peu important car nous voyageons tout le temps, entre les essais et les courses".

Etes-vous un fan de cuisine suédoise ?

"C’est un peu épicé pour moi, ils ont besoin de mangé épicé à cause des faibles températures ! Mais je me sens très bien dans l’équipe et dans mon appartement, je suis à seulement 15 minutes de l’usine donc c’est parfait".

Combien de kilomètres avez-vous parcourus en essais ?

"J’ai testé de nombreuses fois et je sens un bon équilibre dans la voiture, la prochaine étape sera d’être plus précis car quand on fait des essais seul, on ne sait pas exactement où l’on en est".

Etes-vous confiant quant à vos chances de titres ?

"Je le suis, je travaille très dur à me préparer afin de donner mon meilleur, d’apprendre le plus possible, car j’ai besoin d’apprendre les circuits et la voiture. Je suis très confiant avec cette voiture et cette équipe car ils travaillent tout aussi dur dans un but, celui de remporter le titre".

Vous dites avoir à apprendre les circuits. Apprenez-vous vite ?

"Je ne connaissais presque pas Motegi et j’ai été rapide dès les premiers essais. On a les simulateurs à disposition et il faut les utiliser afin d’arriver sur le circuit en étant très bien préparé".

Ressentez-vous de la pression ?

"Pas vraiment, c’est un bon défi pour moi donc je ne me focalise pas sur la pression. Je me sens en confiance, encore une fois, autant avec l’équipe que mes équipiers, ils sont très performants et ils travaillent également très dur, c’est ce dont on a besoin afin d’augmenter notre niveau de jeu".

Puisque Jose Maria Lopez a quitté le WTCC, vous serez le seul Argentin dans une équipe officielle cette année. Que pensez-vous de ce qu’il a accompli ?

"Lopez a fait un travail incroyable en WTCC. Il a amené la catégorie à un autre niveau et il est très bon. J’ai couru avec lui dans plusieurs championnats, et j’ai remporté en 2014 et 2015 le championnat Super TC2000 qu’il avait remporté en 2013, donc je le connais très bien".

Pensez-vous pouvoir reproduire ses accomplissements ?

"Il a profité de trois très bonnes années de la part de Citroën, mais de sa part à lui aussi. J’ai une chance aussi importante que la sienne et cette année sera donc très importante pour moi".