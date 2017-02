En marge de la nouvelle saison de Formule 1, l’équipe McLaren continue sa reconstruction, que l’on pourrait presque considérer comme une renaissance, et a subi des changements importants dans son organigramme suite au départ de Dave Redding. Eric Boullier revient sur les raisons et les conséquences d’un tel changement.

Il y a eu beaucoup de changement au sein de McLaren cette année, le plus récent étant la confirmation du départ de Dave Redding. Comment l’équipe gère-t-elle ces changements ?

Il faut d’abord réaliser que la F1 change perpétuellement. Le changement est ce qui fait avancer notre sport, les changements de pilotes, de règles, de circuits, de tout, en fait. Je pense aussi qu’il faut noter que McLaren est toujours en évolution. Depuis la création de l’équipe dans les années 60, ce sont ces changements qui ont mené au succès en Can-Am, en Indycar et au Mans. C’est aussi cela qui a permis à McLaren de devenir un constructeur automobile et qui a transformé une équipe de course en groupe technologique aux multiples facettes.

Dave a eu une proposition d’une autre équipe (Williams) et nous ne voulions pas nous mettre en travers de son chemin. Il ne faut pas oublier qu’il a fait partie de l’équipe pendant 17 ans et nous le considérerons toujours comme faisant partie de la famille McLaren, même s’il porte la tenue d’une autre équipe. Ce n’est pas une décision soudaine, nous en avons bien discuté et nous sommes heureux pour lui.

Nous avions la possibilité d’attendre le milieu de saison pour le remplacer mais nous avons des personnes prêtes à sauter le pas et à prendre sa place. De fait, Dave passera les prochaines semaines à transmettre le flambeau à son successeur, Paul James, avant de terminer sa carrière chez McLaren par un rôle à l’usine jusqu’à ce qu’il nous quitte.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Paul James ?

Il faut déjà dire que dans le rôle de mécanicien en chef, Paul est le meilleur en Formule 1. Ce n’est pas mon avis, mais celui de toutes les personnes ayant eu l’opportunité de travailler avec lui, et je ne vois pas pourquoi il ne remplirait pas brillamment son nouveau rôle. Ce qui le rend unique, c’est son honnêteté inébranlable. Il est très exigent avec l’équipe mais l’est tout autant avec lui-même, ce qui en fait un leader naturel. Il est capable d’aller directement au cœur d’un problème et de trouver rapidement la solution.

Deux anecdotes montrent bien qui il est et bien que je ne faisais pas partie de l’équipe à cette époque, on m’en reparle souvent. La première se passe au Grand Prix de Chine 2011, une fuite de carburant avait été découverte juste avant d’envoyer la voiture de Lewis sur la grille de départ. Dans ce moment de chaos, Paul n’a pas seulement trouvé la réparation à effectuer mais a pris la décision d’envoyer la voiture en piste sans toutes ses pièces de carrosserie montées comme il fallait, pour ne pas avoir de pénalité.

L’autre anecdote avait eu lieu quelques courses plus tard, à Monaco, où les mécaniciens avaient dû apporter des réparations sur l’aileron arrière de Lewis, qui était abîmé, pendant une période de drapeau rouge. Les supports avaient été endommagés et c’était très compliqué, mais l’équipe a réussi à le faire en si peu de temps sous les ordres de Paul.

Sa nomination a été très bien reçue par toute l’équipe car il en fait partie depuis longtemps et nous savons qu’il fait un excellent travail. Il sera très bon dans son nouveau rôle de manager de l’équipe, c’est un grand leader et il saura guider à la perfection Fernando et Stoffel.

Andrea Stella aura un rôle plus stratégique dans l’équipe, comment cela fonctionnera ?

Comme je l’ai dit, Paul se concentrera sur l’équipe de course. Il mènera les gars et s’assurera que nous sommes la meilleure équipe opérationnelle dans le paddock. Andrea aura un rôle de superviseur au sein de l’équipe des ingénieurs mais il se chargera aussi des liens entre l’équipe et la FIA.

Il faut également souligner que durant la longue carrière de Dave chez McLaren, son rôle s’est développé. A la fin de la saison 2016, il avait plusieurs rôles que nous avons décidé de répartir entre plusieurs personnes. Andrea deviendra le point de contact avec la FIA lors des week-ends de course, il fera le lien avec Charlie pour les vérifications techniques et avec les commissaires. Andrea est intelligent et très concentré, je le qualifierais de personne réfléchie.

Comment l’équipe s’organisera-t-elle sous la direction de Paul ?

De la même manière qu’il a prouvé sa capacité à prendre un rôle plus important, je suis heureux de promouvoir en interne Kari Lammenranta, anciennement mécanicien responsable de la voiture de Fernando, au rôle de chef mécanicien. Kari est lui aussi quelqu’un de réfléchi qui sait comment tirer le meilleur de chacun dans l’équipe. Il est dévoué, ne se plaint jamais, et comprend ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une voiture de course.

Son remplaçant dans l’équipe en charge de la voiture de Fernando sera Marc Cox. Les mécaniciens m’expliquaient que l’un de ses surnoms est ’’L’homme-Armée’’, ce qui en dit long sur son efficacité à son poste. C’est un sacré personnage. Je suis satisfait de ce que nous avons fait et nous allons commencer cette nouvelle saison en étant confiants que les changements effectués feront leurs premiers effets très rapidement.

Avez-vous considéré le recrutement d’une personne externe pour ces changements ?

Non, à aucun moment. Je suis très fier car quand on a su que Dave allait partir, nous avons été capables de recruter intégralement en interne. Cela en dit long à la fois sur la force interne de cette équipe, mais aussi sur la haute estime dans laquelle nous tenons nos employés.

C’est cette philosophie qui circule dans toute notre entreprise, nous avons toujours soutenu les apprentissages et encouragé les jeunes diplômés pour qu’ils soient présents au sein de McLaren. Nous sommes passionnés par l’idée de développer des carrières et c’est pour cela que nous avons réussi à offrir leur chance à de jeunes mécaniciens sortis de l’école ou de l’université ainsi qu’à de jeunes diplômés. Ces gens-là sont le futur des meilleurs professionnels de l’industrie des sports automobile. Je pense que les changements faits au sommet de notre équipe de course donneront des idées aux jeunes diplômés qui sont encore en bas de l’échelle.

Avez-vous planifié d’autres changements avant le début de la saison ?

Comme je le disais, il y aura toujours des changements. La Formule 1 évolue course après course, nous préparons d’autres changements et nous en avons aussi prévu au niveau de la voiture, la MCL32, mais vous n’en saurez rien avant qu’on ne la montre au monde entier le 24 février !