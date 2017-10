Après avoir connu de nombreux succès avec Renault durant sa carrière, Carlos Sainz intègre Renault F1 dès le prochain Grand Prix, à Austin.

À 23 ans, l’Espagnol est impatient d’effectuer ses premiers tours de roue au volant de la R.S.17 sur l’un de ses circuits préférés, aux Etats-Unis.

À quel point avez-vous hâte de travailler avec l’écurie ?

L’idée de rejoindre l’équipe m’enthousiasme. J’espère être rapidement dans le coup, mais je sais que nous avons du travail avant de nous rendre à Austin. Il y a beaucoup d’aspects et de personnes à découvrir. Je donnerai tout pour être au plus vite dans le rythme. Même si je sais que l’adaptation peut prendre un peu de temps, je suis persuadé que nous y arriverons.

Quels sont les principaux défis de votre arrivée ?

Se faire un premier avis sur Renault en rencontrant le personnel et la R.S.17 est essentiel. La tâche est immense, mais extrêmement motivante. Je suis prêt à relever le défi. Cette saison, nous avons une ultime offensive à mener et je me dois de trouver les limites de la voiture et m’habituer, entre autres, au volant. Cela fait partie du processus. Voir le travail réalisé à Enstone afin de revenir au sommet est une véritable inspiration. Ils peuvent être surs que je ferai autant d’efforts de mon côté. Je donnerai tout pour aider l’équipe.

Que pensez-vous du circuit d’Austin ?

C’est l’un de mes circuits préférés. L’an passé, j’y ai accompli l’une de mes meilleures courses en F1 en finissant sixième. Je peux m’y rendre en confiance. Je sais comment être performant rapidement à Austin. Je dois juste m’adapter à la monoplace et aux ingénieurs. Austin est l’un de ces tracés modernes bien dessinés. Le premier secteur est particulier, très rapide avec ses changements de direction et ses grandes forces G. J’aime ce type de circuits. Cela m’offrira l’occasion idéale de tester les limites de la R.S.17.

Avez-vous hâte d’épauler Nico Hulkenberg ?

Nous sommes très proches au championnat, mais nous n’avons pas trop bataillé en piste. Je suis impatient de travailler avec lui. C’est un excellent pilote, l’un des plus talentueux de la grille. Il possède beaucoup d’expérience en F1. Je vais donc apprendre à ses côtés au plus vite. J’espère qu’ensemble, nous pourrons aider l’écurie à remonter au classement général avant la fin de la saison.