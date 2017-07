Nextgen-Auto.com s’est entretenu avec Eric Boullier il y a quelques jours, lors du Grand Prix d’Autriche.

Lors de cette interview exclusive, le directeur de la compétition de McLaren-Honda explique que l’équipe a su évoluer ces dernières années.

Selon le Français, l’équipe de Woking a une particularité : la capacité de continuer à donner le meilleur quoiqu’il puisse arriver.

"Même si on n’est pas de la taille de Mercedes, Red Bull ou Ferrari, on est une grande équipe si on se compare avec les autres. Malgré le fait qu’on ait un moteur qui ne soit pas au niveau (des performances), on essaie de garder cette passion de la gagne."

"Je pense qu’on a aujourd’hui l’un des meilleurs châssis et c’est simplement parce que les gens de McLaren se sont forcés à rester concentrés et à suivre la ligne de conduite ainsi que les objectifs que j’avais mis en place.

"En 2015, on a démarré un projet de zéro, et deux ans et demi après, on a un des meilleurs châssis. Les gens chez nous sont fiers mais maintenant, ils sont affamés de victoire."

"En deux ans et demi, en se restructurant, on a réussi à redevenir une équipe McLaren encore plus performante qu’avant. Après, en ce qui concerne le moteur, ce sera réglé un jour, donc on attend et on sera prêt ce jour-là."

La patience dont McLaren fait preuve vis-à-vis de Honda n’est-elle pas une chose qui renforce l’équipe et qui la soude ?

"Ça c’est sûr ! Le jour où on sera de nouveau sur le podium, je peux vous dire qu’on aura la peau dure."

Dirait-il alors que ce genre d’épreuves rend indestructible et que cela paiera en retour ?

"Ah ça oui ! C’est exactement ça."