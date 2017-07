Nextgen-Auto.com a rencontré Eric Boullier lors du Grand Prix d’Autriche.

Lors de cet entretien exclusif, le directeur de la compétition de McLaren-Honda nous a fait part de l´évolution de Stoffel Vandoorne.

Vandoorne vit cette année sa toute première saison en catégorie reine en tant que pilote titulaire, sous les couleurs de l’équipe de Woking. Maintenant que le calendrier est pratiquement entamé de moitié, que pense-t-il du Belge ?

"Je pense que le week-end (du Grand Prix d´Autriche) est à l’image de ce qu’on attendait de Stoffel. Il a fallu temporiser un peu les attentes de tout le monde, surtout celles des journalistes et des médias parce que par exemple, un jeune pilote comme Max Verstappen qui démarre chez Toro Rosso n’a pas forcément la même visibilité que Stoffel chez McLaren-Honda avec Fernando Alonso à ses côtés.’

’Donc il a fallu temporiser, maintenant... tout le monde l’attendait : première course, battre Alonso - non. Il y a une logique à respecter et il y a surtout de l’expérience à acquérir. La F1, c’est particulier : quand on regarde les datas de tous les jeunes qui ont démarré en F1 dans ce que j’appellerai "l’ère moderne" - on peut remonter jusqu’à Vettel, Max, Ricciardo, Kvyat, Sainz, les jeunes qui ont débuté il n’y a pas longtemps - il y a eu pour eux une période d’adaptation."

"Avec Stoffel ça se passe bien, ce n’est pas évident, parce qu’on n’a pas une voiture performante, ou en tout cas, elle n’est pas au niveau où elle devrait être. Mais en tout cas, la progression de Stoffel est logique est constante."

Lorsqu’on lui demande si le pilote remplit toutes les attentes qu’il a pu avoir avant le début de la saison, le directeur de la compétition de McLaren - Honda esquisse un sourire.

"Oui, je suis satisfait."

Toutefois, étant donné les difficultés rencontrées actuellement chez McLaren, on peut se demander si débuter dans des circonstances qui ne sont pas optimales peut porter préjudice à la carrière de Vandoorne, ou est-ce un avantage ?

"S’il était dans une voiture gagnante, il y aurait des aspects positifs. Le côté compétitif fait partie du développement d’un pilote, mais en même temps, il aurait une pression énorme parce que (quand la voiture est compétitive) s’il ne se retrouvait pas sur le podium, ça ne marcherait pas pour lui. À l’inverse, vu là où on est aujourd’hui, il y a moins de pression sportive. Là où ça se complique un peu plus pour lui, ce sont les soucis de fiabilité qui l’empêchent de rouler autant qu’il le devrait, donc, par rapport à votre question, je pense qu’effectivement pour lui, c’est mieux pour une première année d’être dans la situation actuelle que dans l’autre, quand tout est optimal."