En sa qualité de Directeur Général, Cyril Abiteboul s’assure que toutes les facettes de Renault Sport Racing sont structurées, dotées de ressources suffisantes et fonctionnent à leur plein potentiel pour délivrer une performance optimale. Il fixe les objectifs en matière de commerce, marketing et communication pour permettre au Groupe Renault de retirer tous les bénéfices de ses activités en F1.

Cyril connait tous les rouages de l’équipe anglo-française et de Renault. Après avoir obtenu son diplôme de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, il rejoint Renault en 2001 pour occuper différentes fonctions, aussi bien au siège français qu’à Enstone. Son sens aigu des affaires lui vaut une nomination au poste de Directeur du Développement de Renault F1 Team en 2007, chargé des aspects commerciaux, des partenaires et de la recherche de sponsors. Devenu Directeur Exécutif en 2010, il revient à Viry un an plus tard lorsque Renault recentre ses activités F1 sur la fourniture de moteurs. En tant que Directeur Général Adjoint, Cyril supervise l’ensemble des relations contractuelles ainsi que les activités marketing et communication avec les écuries partenaires, créant ainsi une solide plateforme pour Renault dans ce nouvel engagement.

La réussite de Cyril dans ce rôle conduit Caterham F1 Team à lui proposer le poste de Directeur d’Équipe en 2012, devenant ainsi le plus jeune à occuper cette fonction dans l’histoire de la F1. Après avoir mené la restructuration de Caterham Group, il retrouve Renault en juin 2014 où il est nommé Directeur Général de Renault Sport F1 pour analyser l’opportunité de réacquérir une structure afin que la marque Renault puisse pleinement exploiter sa riche histoire en F1. En 2017, Cyril assistera à tous les Grands Prix.

Quelle importance la saison 2017 revêt-elle pour Renault Sport Formula One Team ?

C’est la première campagne où nous fonctionnons d’entrée de jeu en équipe, il s’agit donc d’une année de fondation. L’année passée nous avons exploité une voiture construite dans des délais très réduits. Cette année, nous avons pu travailler sur notre monoplace de manière intégrée entre Enstone et Viry. Cette voiture et cette saison devraient nous voir accomplir de grands progrès.

Quelles sont les attentes sur le plan des performances en 2017 ?

Les attentes sont grandes mais nous sommes toujours en croissance et il faut du temps pour récolter les fruits du travail des nouveaux arrivants et tirer les bénéfices des nouvelles infrastructures. En termes de performances, nous aurons fait des progrès c’est certain.

Quels sont vos objectifs précis pour l’équipe et les pilotes ?

Nous visons la cinquième place du championnat constructeurs. Il est évident que nous devons marquer régulièrement des points pour cela. C’est un objectif collectif pour l’écurie et individuel pour les pilotes. Nico nous rejoint avec sa grande expérience et son talent. Nous le voulons performant d’entrée et nous avons confiance en lui. Jolyon a connu une première année solide durant laquelle il a bien progressé et nous désirons que cela se poursuive de manière naturelle. Tous deux devraient être complémentaires et l’équipe devrait s’épanouir avec ce duo. La saison 2017 sera la deuxième année d’un projet à long terme. Nous ne nous attendons pas à des miracles du jour au lendemain, mais nous sommes clairs sur la position que nous voulons atteindre au final.

Quels sont les défis pour atteindre ce but ?

Pour y parvenir, les plus grands défis sont : la conception, la fabrication et le déploiement. Toute négligence dans un domaine précis offre un avantage à l’adversaire. L’aérodynamique, les systèmes mécaniques, la fiabilité, l’intégration, l’exploitation de la voiture, la stratégie, les systèmes de contrôle, la gestion des pilotes, la qualité de l’ingénierie de piste... Tout doit progresser.

Nous ne pouvons pas tout simplement pointer l’aérodynamique du doigt en les nommant seuls responsables de notre chemin vers la gloire. Nous devons cibler chaque aspect. À Enstone et à Viry, chacun a un certain degré de responsabilité sur notre performance et le succès final. C’est faisable, mais nous devons tous travailler très fort pour y arriver !

Comment la marque Renault s’appuie-t-elle sur Renault Sport Formula One Team ?

Au cours des douze derniers mois, nous avons assisté à un certain nombre d’initiatives : de notre monoplace 2016 arrivant sur une planche de surf en Australie à nos pilotes livrant leurs voitures à une samba endiablée au Brésil. La F1 et notre équipe offrent une plate-forme stimulante pour nos marchés et nous en verrons davantage encore les prochains mois et années. La marque Renault n’est pas la seule concernée. Infiniti est l’un de nos partenaires au sein de l’Alliance Renault-Nissan. Ils nous aident à développer l’ERS de dernière génération tout en soutenant le recrutement de jeunes talents via leur programme Engineers Academy.

Quel est l’impact du partenariat avec BP ?

C’est un accord très important pour notre écurie à la fois en termes d’image mais aussi surtout dans notre recherche de performance. Cet accord est très positif pour l’ensemble de la F1 en démontrant l’attrait que ce sport possède toujours vis-à-vis des grandes multinationales, y compris dans des périodes économiques comme celle que nous vivons. Nous accueillons BP et la marque Castrol dans notre famille avec beaucoup d’enthousiasme et de confiance.

Comment analysez-vous la situation de l’écurie à l’approche de cette nouvelle saison ?

Notre équipe est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur la grille. Nous avons augmenté nos effectifs d’environ 25 % à Enstone et Viry. Nous avons attiré de grands talents en provenance des meilleures structures. Ils sont déjà parmi nous ou ils le seront au cours de la prochaine année et l’on y retrouve des noms comme Chris Dyer, Ciaron Pilbeam et Peter Machin. Et il reste encore du personnel-clé à venir.

Nous avons accéléré notre investissement d’un facteur équivalant aux dépenses habituelles des écuries de pointe afin d’activer la transformation d’Enstone et de Viry. Nous avons non seulement rattrapé, mais aussi pris les commandes sur les installations dans certains secteurs. Notre base de fans est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur les réseaux sociaux. Nous sommes en bonne position pour atteindre nos objectifs.