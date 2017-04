Pour sauver Interlagos, le maire de Sao Paulo, Joao Doria, envisage maintenant une solution radicale : que la ville vende le circuit à des investisseurs privés, afin de garantir sa présence sur le calendrier de la Formule 1.

Le Brésil, qui est de nouveau plongé dans une crise économique très importante, ne soutient plus financièrement son Grand Prix et cela menace directement l’organisation de la course à court terme.

Qui pourrait acheter le circuit ? Bernie Ecclestone ! L’ancien grand argentier de la Formule 1 a confirmé que des discussions étaient en cours dans ce sens mais qu’il n’avait pris aucune décision. Il laisse aussi le champ libre aux nouveaux propriétaires de la F1, Liberty Media, s’ils souhaitent faire une offre.

"La privatisation du circuit est la garantie de continuer à recevoir la Formule 1," explique Doria à Reuters.

"Je comprends que la Formule 1 est importante pour nous mais avec de l’argent privé, pas de l’argent public. Je pense qu’il est parfaitement possible de continuer à faire vivre Interlagos avec de l’argent privé."

Doria confirme que "Bernie Ecclestone a montré de l’intérêt. Il va participer à l’appel d’offres pour la piste. J’ai l’impression que des fonds d’investissements internationaux sont aussi intéressés. Je n’ai aucun doute que nous allons réussir à vendre Interlagos et à bien le vendre."

De son côté Ecclestone ajoute que "Doria et moi, nous nous sommes rencontrés et il est clair qu’il veut vendre. Il n’y a aucun compromis possible, il ne veut pas injecter d’argent dans le circuit. Il veut s’en débarrasser."

"Je n’ai pas encore pris de décision. Nous allons attendre de voit ce qui va se passer. Liberty Media doit aussi y penser. Je leur ai conseillé de le faire."