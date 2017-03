Comme attendu, les nouvelles voitures et leurs appuis aérodynamiques monstrueux ont posé des problèmes aux pilotes pour envisager le moindre dépassement.

Les pilotes ont confirmé leurs inquiétudes, expliquant qu’il est compliqué de suivre la voiture qui les précède à moins de deux secondes. La traînée aérodynamique générée par ces voitures est telle qu’elle perturbe l’équilibre de la monoplace suivante, même avec deux secondes d’écart !

Le principe aérodynamique est connu, la perturbation aérodynamique crée par la première voiture empêche le flux d’air de se diriger de manière naturelle sur l’aileron avant et retire de l’appui, allège le train avant, et amène du sous-virage.

C’est un phénomène qui a toujours existé en Formule 1 mais en augmentant l’importance de l’aérodynamique et les appuis qui vont avec, on a augmenté ces perturbations, et les pilotes n’ont pas trouvé de solution à cela.

Pour autant, on a vu de nombreux pilotes se suivre à une seconde voire moins en début de course, à l’image de Vettel qui était collé au train arrière de la Mercedes de Hamilton lors du premier relais, et jamais l’Allemand n’a semblé sujet à une perte d’adhérence significative.

Le problème qui mène à ce manque de dépassement est plutôt inhérent à la nature du circuit australien, atypique, bosselé et étroit.

L’étroitesse de la piste de Melbourne a clairement gêné ces larges monoplaces et nous prévient d’un problème qui pourrait se répéter à Monaco, Bakou, ou encore à Singapour, tandis que les bosses ont joué un rôle important dans la précarité de l’adhérence, toujours au niveau du train avant.

Mais là où tout le monde veut enterrer la Formule 1, jugeant que le spectacle en piste sera catastrophique cette saison, il est bon de rappeler que l’arrivée d’un nouveau règlement est source de courses ennuyeuses à Melbourne.

Retour il y a quasiment 19 ans, la Formule 1 vit une petite métamorphose avec l’arrivée des pneus rainurés et l’élargissement des voies pour les monoplaces. La première course sous ce nouveau règlement est la troisième édition du Grand Prix à Melbourne et le résultat est un ennui profond puisque les McLaren écrasent la concurrence et relèguent l’intégralité de la concurrence à un tour.

Neuf ans plus tard, en 2009, la FIA simplifie le règlement aérodynamique de la Formule 1 en interdisant la majorité des appendices et en implémentant des ailerons avant très larges et des ailerons arrière très étroits et hauts.

Malgré l’intérêt d’une hiérarchie bouleversée et quelques incidents isolés durant la course, c’est une domination sans partage des Brawn de Button et Barrichello qui font la quasi totalité de la course en solitaire pour signer un doublé, certes rafraîchissant, mais fortement ennuyeux.

Dernier grand changement en date, l’arrivée des V6 turbo hybrides avait également apporté son lot de bouleversements à la F1 puisque des modifications avaient également touché les châssis et carrosseries.

Pour autant, le Grand Prix d’Australie 2014 ne fut pas mémorable. En qualifications, trois pilotes seulement étaient dans la même seconde, le quatrième ayant été relégué à 1.5s de la pole position. En course, suite à l’abandon de Lewis Hamilton sur casse moteur, on assistait à un cavalier seul de Nico Rosberg qui terminait avec plus de 20 secondes d’avance sur son dauphin.

Malgré ces courses australiennes inintéressantes, deux des trois saisons citées ont amené leur lot de spectacle et d’intensité, et rien ne dit que 2017 ne sera pas un grand millésime, surtout avec la lutte qui se profile en haut de la grille.

On voudra évidemment voir des dépassements en piste, puisqu’ils représentent le cœur de la compétition, mais le Grand Prix de Chine sera un meilleur indicateur à ce niveau et c’est pour cela que la FIA ne prendra d’éventuelles mesures qu’après la course de Shanghai.

S’il est légitime de s’inquiéter au vu de ce qu’en disent les pilotes et en réfléchissant à l’évidence technique, il est important de ne pas céder à la panique et de laisser le bénéfice du doute à une F1 qui est renouvelée dans le but principal de nous apporter un spectacle impressionnant et intense. La partie impressionnante est déjà validée avec ces voitures agressives et très rapides, laissons désormais le temps à l’intensité en piste de se produire devant nos yeux.