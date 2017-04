C’est une certitude, le nouveau règlement rend plus difficiles les dépassements en piste. Les voitures ont du mal à se suivre à moins de deux secondes d’écart et l’inquiétude grandit quant au spectacle que pourrait proposer cette saison 2017. Interrogés en conférence de presse à Shanghai, plusieurs directeurs d’écurie ont abordé ce point sensible…

Gunther Steiner, le patron de Haas, refuse de tirer la sonnette d’alarme et garde une vision positive de la nouvelle donne apportée par la petite révolution qu’a connue la F1.

« Je ne suis pas totalement d’accord avec les commentaires disant que les nouvelles voitures sont ennuyantes et que tout est négatif. Je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. La course à Melbourne ne fut en aucun cas ennuyeuse, selon moi. Nous avons eu un vainqueur différent de l’an dernier. Je pense que la lutte entre Ferrari, Mercedes et Red Bull sera très serrée. Nous avons un milieu de peloton intéressant, où il y aura des combats. Les dépassements n’étaient pas très bons, mais je n’arriverais pas déjà à une conclusion – ce sera pour la fin de l’année. Vu comme ça, il semble que les dépassements soient difficiles, mais il y a d’autres éléments qui entrent en jeu pour dépasser, donc je ne dirais pas que tous les fans sont négatifs sur ce sujet. Il y a beaucoup de gens enthousiastes qui pensent que les nouvelles voitures sont bonnes. »

Franz Tost, le directeur de Toro Rosso, ne pense pas non plus que la F1 doive s’inquiéter pour le moment.

« Pour moi, la course à Melbourne fut tout à fait intéressante car elle fut serrée. Il y avait beaucoup de voitures en quelques dixièmes et les manœuvres de dépassement à Melbourne sont toujours difficiles, cela a toujours été le cas par le passé. Nous devons maintenant attendre la fin des trois premières courses pour avoir un aperçu plus clair. Mais les voitures ont l’air bien mieux, bien plus agressives et je pense que la direction est la bonne. »

Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault, appelle lui aussi à la mesure et à la prudence…

« Il est un peu trop tôt pour avoir un jugement. Nous devons donner une chance au produit. C’est une Formule 1 intéressante en bien des aspects. Je pense que la stratégie jouera un rôle différent, comme les qualifications. Vous devrez tout exécuter à la perfection, donc je pense que cela met la pression sur les équipes, pour s’assurer d’avoir les bons réglages. C’est un défi différent et intéressant, à vivre de l’intérieur. Bien sûr, nous avons aussi besoin de nous occuper des fans, donc il faudrait aussi les écouter. Mais c’est quelque chose que Liberty et la FOM, dans sa nouvelle configuration, essaient aussi de comprendre. »

Robert Fernley, le directeur adjoint de Force India, a vécu une course disputée à Melbourne et cela a fortement influencé son point de vue sur le nouveau règlement.

« De notre côté, depuis le muret des stands, nous avons eu deux pilotes qui ont fait des manœuvres de dépassement incroyables. Certainement, cela a attiré mon attention à chaque fois. Je pense que ce furent des manœuvres exceptionnelles, et d’un point de vue stratégique, c’est toujours très intéressant parce que cela apporte une nouvelle dynamique. Nous avons maintenant à la fois l’overcut et l’undercut à gérer et je pense que ce seront des choses qui se révéleront très intéressantes au cours de l’année. »

Monisha Kaltenborn, la directrice de Sauber, conclut sur une note attentiste mais aussi positive.

« Vous devez attendre et voir, c’était simplement la première course. Melbourne est une course unique et cela a toujours été le cas. Avec ces nouvelles règles, nous savions tous quels étaient les points négatifs et positifs – des voitures plus attractives. Et je pense que la plupart de nos fans aiment cela en réalité. Donc nous avons atteint un objectif. Et il y a d’autres problèmes à régler sur la compétition en général. Nous devrions simplement prendre la situation telle qu’elle l’est et essayer de trouver d’autres choses, d’autres règles qui peuvent être nos objectifs pour régler les autres problèmes. C’est un processus en cours mais je pense qu’il a démarré de manière très positive ».