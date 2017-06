Infiniti et Microsoft, deux des partenaires de l’équipe Renault F1, s’allient pour l’Académie d’ingénierie Infiniti, une opération reconduite cette saison.

Cette opération vise à aider Renault F1 à découvrir les meilleurs talents en matière d’ingénierie.

Et cette année, Microsoft rejoint la quatrième édition de l’Académie d’ingénierie, qui récompensera sept étudiants par un prix à la valeur inestimable, à même de changer leur vie : une opportunité de carrière pour continuer à apprendre au côté des ingénieurs d’Infiniti Motor Company et Renault F1, dans le cadre du partenariat technique et de la forte collaboration entre les deux sociétés.

La participation de Microsoft dans ce programme à succès se traduira notamment par l’intégration de défis d’ingénierie, conçus sur mesure pour les sept finales de l’Académie d’ingénierie Infiniti. Organisées dans les différentes régions du monde, les finales opposeront dix candidats qui tenteront de remporter une des dotations.

Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault Sport Racing, est "ravi de cette association entre deux de nos partenaires, Infiniti et Microsoft. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos partenaires, il est donc très positif de les voir collaborer comme une seule équipe. C’est un exemple parfait de la façon dont une équipe de Formule 1 et ses partenaires peuvent agir pour faire la différence."

"La participation de Microsoft sera inestimable pour nous aider à recruter les meilleurs talents. Nous n’aurions pu rêver d’un meilleur partenaire que Microsoft pour nous rejoindre dans ce programme véritablement global," ajoute Tommaso Volpe, Directeur mondial sport automobile d’Infiniti.

Kees Hertogh, Directeur Marketing Produit de Microsoft conclut : "Avec des tests d’ingénierie conçus sur mesure par notre équipe sur la plateforme Microsoft PowerApps, ces jeunes ingénieurs seront confrontés à des données Infiniti adaptées, à partir desquelles ils devront créer leur propre solution. Nous sommes très heureux de faire partie de ce programme unique, destiné à détecter et à recruter les esprits le plus brillants en matière d’ingénierie."