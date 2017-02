Le constructeur automobile premium Infiniti et Renault Sport Formula One Team sont partenaires techniques depuis le début de la saison 2016, au moment où l’engagement de la marque en Formule 1 entrait dans une nouvelle phase.

Dans le cadre de l’Alliance Renault-Nissan, et après cinq ans en qualité de commanditaire principal de Red Bull Racing, la création de Renault Sport Formula One Team a permis à Infiniti de faire évoluer son implication en Formule 1 pour devenir un véritable acteur de la discipline.

Le partenariat liant Infiniti et Renault Sport Formula One Team s’articule autour de deux grands projets : le développement conjoint de la deuxième génération du système de récupération d’énergie de l’équipe (introduit en 2017) et l’Infiniti Engineering Academy, programme de recrutement d’étudiants en ingénierie placés chez Infiniti et Renault Sport Formula One Team dans le cadre d’un projet transversal.

Développement commun du système de récupération d’énergie (ERS)

Le système de récupération d’énergie du groupe propulseur de Renault Sport Formula One Team est développé par Infiniti en collaboration avec Renault Sport Racing.

Une équipe de spécialistes de l’hybride en provenance du Centre Technique Infiniti d’Atsugi (Japon) s’est installée à Viry-Châtillon (France), base moteur de Renault Sport Formula One Team. Ils y développent conjointement le système de récupération d’énergie intégrant deux éléments moteurs (MGU-H et MGU-K) et une batterie.

Si l’expertise d’Infiniti en matière de performance hybride est mise à profit par Renault Sport Formula One Team, cette collaboration profitera également à Infiniti pour renforcer le dynamisme de ses groupes propulseurs hybrides destinés à la série.

Infiniti Engineering Academy

L’Infiniti Engineering Academy est un programme international de détection lancé par Infiniti à destination des meilleurs ingénieurs souhaitant travailler dans l’automobile et la Formule 1. En jeu, un stage exceptionnel de douze mois.

La quatrième édition de ce programme de recrutement aura lieu en 2017 pour offrir une opportunité inestimable à sept des meilleurs étudiants de la planète, à raison d’un par région participante (États-Unis, Canada, Mexique, Europe et Russie, Émirats arabes unis, Chine et Asie-Océanie).

Les sept heureux élus bénéficieront d’un éventail complet d’expériences en ingénierie automobile et en Formule 1 auprès des ingénieurs de pointe d’Infiniti Motor Company et de Renault Sport Formula One Team grâce au partenariat technique et à l’étroite collaboration entre les deux entités.

L’un des piliers de l’Infiniti Engineering Academy est d’explorer les convergences, synergies et partages de technologies entre les véhicules de série Infiniti et les projets sportifs de Renault Sport Formula One Team. Ce transfert accru de connaissances et la portée des croisements au sein de l’Alliance Renault-Nissan permet à l’Academy d’offrir une expérience inégalée aux sept vainqueurs.