Fernando Alonso a réussi sa journée d’hier à l’Indy 500 : pour la première des deux journées consacrées aux qualifications, il a réussi à se qualifier 7e et il participera donc au "Fast 9", qui réunit les pilotes les plus rapides, pour tenter de signer la pole aujourd’hui.

Mais l’évènement malheureux de cette qualification reste l’accident terrible du Français Sébastien Bourdais, ancien pilote Toro Rosso en F1, devenu par la suite multiple champion en Indycar.

Sa voiture est partie en survirage dans le virage n°2, le Français l’a rattrapée mais il est allé droit dans le mur en conséquence. Sa voiture du Dale Coyne Racing - Honda, a fait un tonneau et s’est remise sur ses roues. Bourdais est resté conscient et les secours sont rapidement intervenus.

Durant la nuit, le verdict est tombé : le Français souffre de plusieurs fractures au niveau du bassin et une au niveau de la hanche droite. Bourdais a déjà subi une première opération à l’IU Health Methodist Hospital à Indianapolis, destinées à réduire ces fractures au bassin.

De son côté Alonso a dépassé la barre des 230 miles / heure sur une moyenne de 4 tours avec sa McLaren Honda Andretti, suffisant pour participer à la phase finale des qualifications ce dimanche.

"Et pourtant j’aurais pu améliorer un peu," commente Alonso. "Je n’ai pas sorti le maximum de la voiture. Mais je continue à apprendre et ces leçons me serviront pour demain. Il y a plus à venir, je n’ai notamment pas été au top du potentiel de la voiture dans le 3e et le 4e tour."

"Nous devons revoir le niveau d’appuis aérodynamiques selon les conditions. Aujourd’hui il a fait assez chaud et cela a eu un impact. Concernant les autres réglages de la voiture, nous y sommes plus ou moins, c’est du détail maintenant afin d’être plus constant et plus à l’aise."

Alonso a donc une seule chose en vue : la pole.

"Tout le monde va aller plus vite encore dimanche. Nous aussi, nous essayerons d’être un peu plus compétitifs encore. Vous pouvez être certain que je vais aller chercher la pole."