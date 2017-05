Cela fait un an, jour pour jour, que Max Verstappen est devenu officiellement un pilote de l’écurie-mère Red Bull, après avoir été promu de Toro Rosso. Son manager, Raymond Vermeulen (à droite sur la photo), se rappelle de ce moment fatidique où le management de l’écurie autrichienne lui a annoncé la nouvelle.

« Je m’en rappelle très bien et je ne l’oublierai jamais. J’étais en Russie avec Jos Verstappen. En Russie, il y avait eu bien sûr un incident de course avec Kvyat. Nous avons pris un vol retour pour Düsseldorf, pour que j’y prenne un vol en correspondance pour Nice. Durant la correspondance, j’ai été appelé par le Dr. Helmut Marko. Il voulait me voir. »

Marko demanda alors à s’entretenir avec Raymond Vermeulen comme avec Max Verstappen pour le lendemain même.

« Ensuite, j’ai réalisé qu’il pourrait y avoir un échange [entre Kvyat et Verstappen]. Nous nous sommes ensuite envolés pour Graz, nous avons déjeuné là-bas, et à 16h10, nous avons quitté le bureau de Marko et c’était réglé. Nous avions eu de nombreuses conversations avec le Dr. Marko auparavant, en sachant que cette étape arriverait à un moment donné. Après Sotchi, Red Bull en a discuté en interne et ils ont dit ‘Nous pensons que Max est prêt. Mettons-le dans la voiture sans aucune pression.’ Ensuite, nous avons finalisé le contrat, et nous sommes partis à Barcelone sans attentes particulières. »

Les rumeurs dans le monde de la F1 ont alors commencé à croître de partout. Mais Raymond Vermeulen avait pris des contre-mesures pour éviter de faire fuiter la nouvelle… « Oui, j’étais difficile à joindre à ce moment. »

La nouvelle a été ensuite officialisée par Red Bull, et ce fut un choc pour beaucoup. « Votre téléphone, dans ces moments, explose soudainement. De nombreuses personnes nous félicitaient. Tout le monde était excité. C’était phénoménal » poursuit Raymond Vermeulen.

On connaît la suite : à Barcelone, après l’accrochage au premier tour entre les deux Mercedes, Max Verstappen a livré la course parfaite pour s’imposer à la surprise générale. Raymond Vermeulen vivait alors, comme son protégé, un véritable rêve.

« Tout va si vite. Chaque moment a son propre charme. Quand nous avons conclu cet accord avec Red Bull… je m’en rappelle très bien. Nous avons descendu les escaliers et l’hôtel et ensuite, nous nous sommes pris dans les bras, c’était très intense. A ce moment, vous pensez, ‘Ouah, on l’a fait !’. Mais une semaine plus tard, les larmes ont coulé sur mes joues quand j’ai regardé Jos à l’arrière de l’hospitalité Red Bull à Barcelone, et deux semaines plus tard, vous êtes de nouveau déçu, parce que Max tamponne le mur le samedi et le dimanche à Monaco. C’est le sport de haut niveau. Il y a des hauts et des bas. »

Il y a trois ans seulement, Max Verstappen remportait, comme rookie, sa première course en F3. Désormais, il est un pilote bien installé en F1 et a l’avenir devant lui. Raymond Vermeulen rend aujourd’hui hommage à l’école de la F1 que fut Toro Rosso, qui explique en bonne partie la détermination et la sérénité du prodige néerlandais.

« Chez Toro Rosso, Max avait une place assurée à long terme. Il ne ressentait pas de pression par rapport à son arrivée en F1. C’était à lui d’être performant. Nous sommes ravis des progrès de Max. Mais nous en voulons toujours plus. »