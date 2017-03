Alexander Wurz pourrait s´estimer heureux : beaucoup de doléances figurant sur la lettre du GPDA, l´Association des Pilotes de F1, envoyée par ses soins l´an dernier, ont l´air d´avoir été entendues.

De plus, le nouveau règlement doit également représenter un grand pas en avant pour améliorer la qualité du sport et du spectacle. Mais, pour l´ancien pilote de Formule 1, ce nouveau règlement et les nouvelles voitures ne suffiront pas à redresser la barre.

Pour Wurz, la discipline a commis une grave erreur en concentrant ses efforts sur des détails qui ont fait plus de mal que de bien. L´aérodynamique est un des points à revoir, mais pas n´importe comment : en profondeur, sinon rien.

« Beaucoup de gens disent que l´aérodynamique est coupable dans le manque de spectacle, de dépassements... que l´on doit donc s´en passer » explique-t-il.

« Mais alors, on roulera 20 secondes plus lentement, et ce serait inintéressant. On peut toutefois faire des règles aérodynamiques qui ne rendent pas les voitures aussi sensibles, qui permettent de pouvoir rouler juste derrière quelqu´un d´autre. »

« Pour cela, il faudrait pouvoir modifier le règlement très en profondeur. Et c´est bien là le problème. Bien sûr, les équipes de pointe comme Mercedes, Red Bull ou Ferrari ne souhaitent pas changer ce règlement aéro, car ils ont le savoir-faire qui leur assure de rester au sommet. Ils ont de plus l´argent pour cela. Mais si elles doivent recommencer vraiment de zéro, elles donneraient alors la chance aux autres équipes de les rattraper. Quelqu´un d´extérieur à tout ça (comme Ross Brawn) devrait s´imposer. Et il faudrait vraiment réfléchir les choses. »

Le DRS a aussi été un élément qui a perturbé le spectacle mais Wurz ne souhaite pas le critiquer autant qu’ont pu le faire Jacques Villeneuve ou Brawn ces dernières semaines.

« Les fans ont à présent accepté et digéré la présence du DRS. Par contre, avoir une grille inversée ou des tours joker, ce sont des choses qu´ils ne veulent absolument pas. Bien sûr qu´un dépassement cool est important. Mais je suis persuadé que les fans ne veulent pas que la Formule 1 devienne comme un match de basket, où l´on voit des paniers marqués de toutes parts, dont beaucoup ne sont pas spectaculaires. Tu dois produire des moments forts et provoquer l´émotion. Une lutte à trois voitures, si elles roulent proches les unes des autres, est tout aussi excitant, même sans manœuvre de dépassement. Il faut du suspense, que tu sois à la maison et que tu te demandes : y arrivera-t-il ou pas ? »

Finalement, malgré tous les changements pour cette saison 2017, l´Autrichien n´est pas très optimiste. Les nouvelles voitures de 2017 ne semblent pas de taille à résoudre les problèmes qui touchent la discipline.

« Je pense même que cela va être un problème » conclut-il.