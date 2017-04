L’écurie Force India n’a pas été très compétitive cet après-midi et il y a donc des choses à améliorer avant la qualification de demain. Perez est déçu de s journée, mais ce n’est pas le cas d’Ocon qui devance d’ailleurs son équipier.

"Nous n’avons eu aucun souci aujourd’hui et cela nous a permis de beaucoup rouler," raconte Sergio Perez.

"Les conditions de piste ont considérablement changé entre les deux séances et notre voiture n’était plus très bien équilibrée pour la deuxième séance. Nous n’étions pas très bien, ni avec les pneus tendres, ni avec les super tendres. Il y a donc des progrès à faire de ce côté-là ce soir."

Esteban Ocon avait l’air plutôt content de lui ce soir.

"Cela s’est très bien passé pour moi lors des deux séances. Je suis assez satisfait de nos performances. Je me sens bien au volant de la voiture, car c’est un circuit que je connais bien et que j’apprécie. Je me suis seulement concentré sur mon pilotage et sur les informations que je devais donner sur nos nouveaux éléments et sur les pneus. C’est un circuit exigeant pour les pneus et nous devons nous concentrer sur la manière de les faire durer le plus longtemps possible tout en étant performant."