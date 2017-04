Le commissaire de course de la FIA représentant les pilotes, MiKa Salo, révèle qu’il s’en est fallu de peu pour que le Grand Prix de Chine soit reprogrammé à ce samedi.

Après des problèmes liés à la météo qui ont réduit les essais du vendredi au minimum, et avec des prévisions encore plus mauvaises pour dimanche, une proposition avait été faite hier pour organiser les qualifications et la course ce samedi.

« Que la course soit déplacée à ce samedi n’est pas passé loin » déclare l´ancien pilote de F1.

« Lorsque nous avons regardé de nouveau et que nous avons vu que la météo avait l’air finalement meilleure que prévu pour dimanche, il a été décidé qu’aucun changement n’allait être fait » ajoute le Finlandais.

Comme nous vous le rapportions plus tôt ce maint, la FIA a pris des arrangements avec un 2e hôpital, plus proche du circuit, afin que la course puisse se tenir même sans la présence d’un hélicoptère médical.

« Ça a clairement joué dans notre décision » conclut Salo.