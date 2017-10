Le promoteur du Grand Prix des Etats-Unis, Bobby Epstein, estime que sa course ne doit plus être associée à celle du Mexique, qui se font concurrence en étant organisées l’une après l’autre.

Austin souffre en effet en termes de fréquentation depuis que le Mexique a sa propre course et que les Mexicains n’ont donc plus à se rendre au Texas pour voir une course de Formule 1.

Epstein confie ainsi : "Liberty a sorti le calendrier en juin et je ne pense pas qu’il y aura de changements. Cela va se passer encore ainsi l’an prochaine. Mais ce serait certainement mieux pour nous si nos courses étaient séparées. Le Mexique avec le Canada et nous avec le Brésil."

"Nous avions beaucoup de fans mexicains et maintenant ils sont obligés de choisir quelle course ils vont voir. Alors que si vous répartissez nos courses en juin et en octobre, il y a peut-être une chance qu’ils aillent voir les deux."

Austin s’en tire toutefois bien. L’an dernier, grâce au concert de Taylor Swift, le circuit avait signé un record de 269.000 fans sur les trois jours.

"Cette année nous sommes sur le même niveau. Nous avons Justin Timberlake cette année. Nous aurons encore plus de 80.000 personnes juste le samedi. Ca va vraiment être une grande journée pour les fans."