Jacky Ickx, légende belge des sports mécaniques et de la Formule 1 (8 victoires), promet un avenir radieux au prochain représentant de la Belgique dans la catégorie reine.

Selon lui, Stoffel Vandoorne, qui effectuera sa première saison complète en F1 avec McLaren Honda en 2017, "va nous faire rêver".

"Stoffel a réalisé l’exploit d’entrer dans les points dès ses débuts en F1. C’est la seule chose qu’il faut retenir," confie Ickx au journal Le Soir, en référence à sa participation au Grand Prix de Barheïn cette année, en remplacement d’Alonso.

"C’est au pied levé qu’il a remplacé Alonso mais pas en levant le pied ! McLaren et Honda ont été conquis, nous aussi. Il va nous faire rêver en 2017. Maintenant, il doit démarrer l’année avec une seule idée en tête : son pire ennemi, c’est Alonso. Je ne dis pas ça méchamment, mais il ne doit avoir qu’un objectif, c’est d’être plus rapide que lui. La F1 est une jungle et sa seule loi est de battre son équipier."

On voit de temps en temps Jacky Ickx dans les paddocks mais de moins en moins souvent.

"Ne me considérez pas comme un spécialiste de la F1 d’aujourd’hui," admet "Je ne suis pas un expert, je suis plutôt devenu le spectateur d’un sport qui a été le mien, mais qui n’a plus rien de commun avec ce que j’ai vécu, rien !"

"La F1, et même le sport automobile en général, ne sont plus gérés pour rencontrer les aspirations du public. Les gens viennent voir un show et des héros, pas des voitures forcées à passer un temps infini derrière une voiture de sécurité au prétexte qu’il pleut ! "

Stoffel Vandoorne espère en tout cas que les paroles d’Ickx seront prémonitoires. "Comme Max Verstappen aux Pays-Bas, j’espère surtout créer le même engouement en Belgique."

Réponse en 2017 !