Hyundai Motorsport part à la conquête d’un premier podium au Portugal à l’occasion de la sixième manche du Championnat du Monde des Rallyes 2017 (WRC).

Avec deux victoires consécutives en WRC en Corse puis en Argentine, l’équipe arrive au Portugal en confiance pour la première manche sur terre disputée en Europe.

À l’approche du cap de la mi-saison, Hyundai Motorsport a renforcé ses positions dans les classements Pilotes et Constructeurs grâce à ses deux récentes victoires. Les trois équipages, menés par Thierry Neuville, Hayden Paddon et Dani Sordo, auront pour objectif de profiter de la lancée de l’équipe pour encore progresser dans la hiérarchie.

Routes caillouteuses

Créé en 1967, le Rallye du Portugal fut l’un des évènements fondateurs du Championnat du Monde des Rallyes en 1973. Disputée sur des routes sablonneuses, mais aussi des pistes caillouteuses, l’épreuve réclame une parfaite adaptation des pilotes et des équipes dans le choix des pneumatiques et de la hauteur de caisse.

Plusieurs modifications ont été apportées à l’itinéraire depuis 2016, lorsque Hyundai Motorsport avait signé son meilleur résultat au Portugal, avec la quatrième position de Dani Sordo et Marc Martí.

La spéciale en ville quitte Porto pour Braga avec un rendez-vous le vendredi soir. Trois nouveaux chronos sont ajoutés au parcours avec deux passages dans Cabaceiras de Basto le samedi et des uniques épreuves spéciales dans Luihas puis Montim le dimanche.

Préparation pour le Portugal

Afin de préparer l’édition 2017 du Rallye du Portugal, les trois équipages Hyundai Motorsport ont participé à des essais dans la région. Neuville et Sordo ont roulé durant trois jours à la fin du mois d’avril, avec l’apport d’Andreas Mikkelsen, venu spécialement pour ce test. Paddon avait également piloté la Hyundai i20 Coupé WRC au Portugal en mars dernier.

L’équipage de la voiture n°4 évolue avec l’arrivée de Seb Marschall aux côtés d’Hayden Paddon. John Kennard a été conseillé par les médecins de rester au repos après le Rallye d’Argentine. Les routes cassantes d’Amérique du Sud ont aggravé sa blessure à la hanche. Le Néo-Zélandais sera présent au Portugal avec l’équipe.

Michel Nandan, Team Principal : « Nous sommes sur une belle série de résultats qui donne à toute l’équipe un gros moral. Mais il ne faut pas faire preuve de complaisance. Il reste encore de nombreux domaines sur lesquels nous pouvons améliorer les performances de la Hyundai i20 Coupé WRC. La compétition est si serrée cette saison qu’il n’est pas question de nous reposer sur nos lauriers. Nous avons organisé des essais au Portugal pour préparer la première épreuve sur terre en Europe de l’année. Notre premier objectif est de terminer sur le podium au Portugal, ce serait une première. Évidemment, avec deux victoires consécutives, nous voudrions continuer la série, mais nous savons que ce sera une grande bataille. Nos récents succès nous ont permis de réduire l’écart sur M-Sport au championnat, mais la route est encore longue. »

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Hayden Paddon a montré des performances prometteuses en Argentine avant d’être ralenti par la malchance. Le Kiwi a néanmoins été en mesure de signer ses premiers meilleurs temps de la saison dans des circonstances difficiles. Avec Seb Marshall, qui fait son retour dans l’équipe pour la première fois depuis l’Espagne l’an passé, Paddon tentera de transformer son potentiel en résultat tangible au Portugal.

Hayden Paddon : « Ce n’est pas la saison que nous espérions ou que nous voulions jusqu’ici. L’Argentine a été un moment difficile, surtout après la victoire de l’an passé. La chance va tourner au Portugal. Malheureusement, John ne sera pas à mes côtés à cause de problèmes de hanche, mais il sera quand même présent avec l’équipe. Merci à Seb de le remplacer sur une épreuve qu’il a disputée en 2016. C’est un rallye avec une ambiance spéciale. Il y a beaucoup de passionnés qui aiment la discipline. Pour nous, rouler dans ces conditions et devant tant de spectateurs procure une sensation indescriptible. Nous allons attaquer fort pour obtenir un bon résultat et lancer notre saison. »

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul sont les stars du moment en WRC avec deux victoires consécutives. Leur succès sur Elfyn Evans en Argentine, de seulement 0,7 seconde, ne représentait que 19,1 mètres après 357 kilomètres chronométrés. Au Portugal, les Belges ont pour objectif de réduire l’écart au championnat.

Thierry Neuville : « Nous sommes sur une bonne série après la Corse et l’Argentine. En même temps, nous savons qu’il faut rester concentrés, car le championnat est très serré. Nous l’avons vu avec l’écart qui nous a séparé d’Elfyn en Argentine, l’un des plus faibles de l’histoire. Il ne faut rien prendre pour acquis. Dans son format actuel dans le nord du pays, le Rallye du Portugal est encore un peu nouveau pour nous. C’est une manche compliquée, mais je suis impatient d’être au départ. Je suis sûr qu’avec la nouvelle voiture et notre confiance du moment, nous pouvons être rapides. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Les Espagnols Dani Sordo et Marc Martí reçoivent le soutien des supporters portugais et de leurs compatriotes qui font le court voyage pour suivre la course. Ce sera un atout pour l’équipage qui vise un retour sur le podium après un Rallye d’Argentine compliqué.

Dani Sordo : « Le Portugal est toujours un rendez-vous spécial, car il se déroule très près de l’Espagne. Nous avons le soutien du public qui nous donne un vrai boost. Nous avons aussi beaucoup de Portugais dans le personnel de l’équipe. Nous pouvons entendre les spectateurs nous encourager, surtout dans les endroits les plus connus comme la bosse de Fafe. J’espère que nous pourrons leur donner des raisons de fêter quelque chose dimanche. Après la déception de l’Argentine, je suis déterminé à exploiter tout le potentiel de notre Hyundai i20 Coupé WRC dans ces spéciales et à remonter sur le podium. »

Le Rallye du Portugal 2017 en bref

Avec dix-neuf spéciales et 349,17 kilomètres chronométrés, le Rallye du Portugal est la deuxième manche des cinq épreuves consécutives sur terre.

Basé à Matosinhos, le rallye débutera jeudi soir par une super-spéciale sur le circuit de rallycross de Lousada.

La première journée enverra les équipages vers le nord avec un passage de l’autre côté de la frontière espagnole et des spéciales reconfigurées autour de Viana do Castelo, avant de terminer dans les rues de la ville historique de Braga.

Samedi sera la plus longue étape du week-end avec 154,56 kilomètres pour un parcours tracé vers l’est, dans les montagnes de Cabreira.

Dimanche, route vers Fafe avec le saut mondialement connu et une foule impressionnante. Les quatre dernières spéciales sont dessinées dans la même région avec deux passages sur la légendaire bosse.