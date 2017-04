Après avoir conquis sa première victoire de la saison au Tour de Corse au début du mois, Hyundai Motorsport visera un nouveau succès lors du Rallye d’Argentine (du 27 au 30 avril), cinquième manche du Championnat du Monde des Rallyes 2017 (WRC).

L’équipe est dans une spirale positive après une performance lors du Tour de Corse qui a vu Thierry Neuville s’imposer et Dani Sordo terminer au troisième rang. Ce résultat confirme le potentiel déjà montré par les Hyundai i20 Coupé WRC durant les premières épreuves de la saison.

L’Argentine offrira une chance à Hyundai de poursuivre sur une autre lancée, celle d’une victoire glanée il y a un an par Hayden Paddon, son premier succès mondial. Le Néo-Zélandais et son copilote John Kennard seront encore au départ aux côtés de Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul et Dani Sordo / Marc Martí dans l’équipe Hyundai Shell Mobis World Rally Team.

Passage sur terre

Deuxième manche sur terre de la saison après le Rallye du Mexique, le Rallye d’Argentine se déroulera dans un cadre pittoresque, des vastes plaines de la pampa aux montagnes accidentées.

Manche du calendrier WRC depuis 1980, ce rallye est une épreuve régulière de la scène mondiale. L’itinéraire reste largement inchangé par rapport à l’an passé, même si des modifications notables ont été apportées. Jeudi soir, la spéciale en ville de Cordoba sera allongée à 1,75 kilomètre et présentera désormais un mélange de passages sur terre et sur asphalte. Samedi, la spéciale Tanti – Villa Bustos sera disputée dans le sens opposé à 2016.

Après quatre rallyes sur des terrains différents, l’Argentine donne le coup d’envoi d’une série de cinq manches consécutives sur terre qui offriront à tous les équipages l’occasion de se mettre en confiance sur cette surface. Avec l’interdiction des essais hors d’Europe, les pilotes de Hyundai Motorsport ont participé à des tests dans la région d’Arganil au Portugal.

Michel Nandan, Team Principal : « Nous avons apprécié notre première victoire de la saison, mais il est déjà nécessaire de penser à notre prochain objectif avec le retour sur terre. Le championnat est si ouvert qu’il ne faut pas se reposer un instant. Jusqu’ici, nous avons eu quatre vainqueurs différents en autant de courses, rien n’est joué. Nous revenons en Argentine, là où Hayden avait décroché une belle victoire l’an passé. Nous sommes donc optimistes quant à notre capacité à encore nous battre devant. Notre Hyundai i20 Coupé WRC est en cours de développement avec des possibilités de progression dans tous les domaines de performances. Mais nous sommes aussi sur une belle série de meilleurs temps lors de chaque manche du championnat disputée jusqu’ici et nous espérons que cela va continuer. Nos trois équipages ont participé à des essais au Portugal avant ce rallye qui donne le coup d’envoi d’une série de cinq manches sur terre et ils sont tous prêts à en découdre. »

Les notes des équipages : Paddon / Kennard (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Hayden Paddon et son copilote John Kennard retrouvent les lieux de leur plus beau succès en Argentine. Malgré un début de saison mitigé en 2017, les Néo-Zélandais affichent leur confiance en leurs capacités sur terre et vise un doublé en Argentine.

Hayden Paddon : « Lorsque l’on revient sur un rallye qui évoque d’aussi bons souvenirs, on est facilement dans de bonnes dispositions. J’aimerais décrocher un résultat équivalent, même si je ne me fais aucune illusion sur la difficulté de la tâche. Mais quand on a gagné une fois, on ne peut que viser la victoire et ce sera effectivement notre objectif. Nous avons une belle série de rallyes sur terre à venir et nous devrions bénéficier d’une bonne position sur la route. Je suis déterminé à faire de l’Argentine le vrai départ de ma saison. »

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul forment l’un des équipages les plus compétitifs de la saison. Après quatre meilleurs temps et un premier podium au Mexique lors de la précédente épreuve sur terre, les Belges espèrent répéter leur victoire du Tour de Corse.

Thierry Neuville : « Le résultat du Tour de Corse est encore tout frais. Nous voulons continuer sur notre lancée. L’Argentine propose un défi tout à fait différent de la Corse, mais nous allons essayer de poursuivre sur le même rythme. Le Rallye d’Argentine est probablement le plus cassant de la saison. Il est nécessaire de prendre soin de la voiture dans certaines portions. Le parcours ne convient pas parfaitement à mon style de pilotage et c’est une épreuve qui n’a jamais tournée à mon avantage. Pour cette édition, je compte sur la Hyundai i20 Coupé WRC. Je pense qu’elle sera compétitive sur ce terrain et bien plus facile à piloter. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Dani Sordo et Marc Martí sont montés sur leur premier podium de l’année en Corse, pour faire perdurer leur série de quatre saisons sur au moins un podium avec Hyundai Motorsport. Les Espagnols se sont montrés réguliers depuis le début du championnat, quelle que soit la surface, et affichent leur confiance pour signer un bon résultat en Argentine.

Dani Sordo : « Les rallyes organisés sur le continent américain sont toujours un peu particuliers pour moi. Les routes sont vraiment cassantes et il y a beaucoup de spectateurs. L’ambiance est exceptionnelle et nous pouvons sentir ce soutien dans les spéciales. C’est un vrai plus. Mais le Rallye d’Argentine est une course difficile, aussi bien pour les voitures que pour les équipages. Nous savons qu’il faudra être à notre meilleur niveau pour aller chercher un bon résultat. Nous aimons rouler en Argentine et nous sommes confiants quant à nos chances de briller. Je suis heureux d’être monté sur le premier podium de notre saison en Corse, malgré un week-end difficile. J’espère que nous pourrons continuer en Argentine pour viser un nouveau podium. »

Le Rallye d’Argentine 2017 en bref

Avec 357,59 kilomètres chronométrés et dix-huit spéciales au programme, le Rallye d’Argentine permet aux équipages de retrouver la terre pour la première fois depuis le Rallye du Mexique en mars dernier. C’est le coup d’envoi d’une série de cinq épreuves consécutives sur cette surface.

À 700 kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires et à une trentaine de minutes de Cordoba, Villa Carlos Paz reste la base du rallye avec le parc d’assistance.

Le rallye débutera jeudi soir par une super-spéciale dans les rues de Cordoba avant d’attaquer deux boucles dans la vallée de Santa Rosa de Calamuchita le vendredi. Ces deux sections seront ponctuées par une autre super-spéciale tracée dans un parc à thème à proximité de Villa Carlos Paz.

Samedi, l’itinéraire sera le plus long du week-end vers la vallée de Punita pour deux boucles identiques de trois spéciales et 160 kilomètres chronométrés.

L’ultime journée emmènera les concurrents vers les montagnes de Traslasierra avec deux spéciales parmi les plus attendues de la saison : El Condór et Giulio Cesare.