Après un rallye de Monte-Carlo très décevant, Hyundai compte revenir sur M-Sport en Suède et compte pour cela sur son trio de pilotes composé de Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen et Haydon Paddon.

Le premier a ruiné son Monte-Carlo dès la première spéciale et compte se reprendre en Suède, malgré le souvenir désagréable d’une édition précédente totalement ratée.

"Nous avions un bon rythme l’an dernier mais malheureusement, les choses avaient mal fini et nous avions été contraints à l’abandon" déclare Neuville. "Cette année, je compte encore me battre pour la victoire tout en réussissant un biene meilleure issue".

Pour Mikkelsen et son copilote, Anders Jaeger, le rallye de Suède constituera pour ainsi dire une manche à domicile, comme l’explique le pilote : "C’est un événement particulier pour nous car nous serons juste à côté de la frontière de notre pays. Nous avons beaucoup de soutien de la part de nos fans, de nos familles et de nos amis, et c’est un beau rallye".

Dans la i20 Coupe WRC numéro 6, Dani Sordo a laissé la place à Hayden Paddon qui fait son retour en WRC pour la première fois depuis la manche australienne de la saison 2017.

"J’ai l’impression que ça fait très longtemps que nous sommes allés en Australie" tente d’expliquer le Néo-Zélandais. "La Suède représente un nouveau départ et je tenterai de rééditer le genre de performance qui m’avait permis de terminer sur le podium il y a deux ans".