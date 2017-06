Hyundai Motorsport sauve un podium à l’arrivée du Rallye d’Italie, disputé en Sardaigne, septième manche du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA (WRC), après un week-end difficile.

Les trois équipages Hyundai Shell Mobis World Rally Team ont montré leur capacité à se battre pour la victoire. Thierry Neuville et Dani Sordo ont été ralentis par des problèmes techniques, qui les ont empêchés d’afficher leur réel potentiel, tandis qu’Hayden Paddon est parti par deux fois à la faute.

Après dix-neuf épreuves spéciales, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul terminent sur le podium pour conquérir leur cinquième trophée consécutif. Dani Sordo et Marc Martí se classent au deuxième rang des équipages Hyundai, après la sortie d’Hayden Paddon et Seb Marshall dans l’avant-dernier chrono du rallye.

Statistiques sardes

Hayden Paddon s’est installé en tête dès la première étape en devançant Thierry Neuville. Samedi, alors qu’il comptait près de dix secondes d’avance, il a pourtant mis fin à sa journée après avoir heurté un talus dans l’ES13. Gêné par des soucis de freins, Thierry Neuville a perdu plus d’une minute dans l’après-midi pour tomber au troisième rang. Quant à Dani Sordo, un problème de turbo lui a coûté plusieurs minutes dès la première étape.

Jusqu’au bout, Thierry Neuville a conforté son cinquième podium consécutif, pendant que Dani Sordo et Hayden Paddon ont continué d’attaquer pour aligner les meilleurs temps. Dans l’ES17, l’Espagnol a signé le 48e scratch de l’équipe en 2017 pour offrir un nouveau record à Hyundai Motorsport en une seule saison.

C’est également la seconde fois consécutive que les trois équipages des Hyundai i20 Coupé WRC signent des meilleurs temps sur un même rallye. Cette statistique renforce la frustration du team qui espérait un résultat différent.

Dani Sordo et Thierry Neuville ont ajouté des points importants à leur moisson avec, respectivement, les deuxième et quatrième temps dans la Power Stage.

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Privés d’une potentielle seconde victoire consécutive en Sardaigne à cause de problèmes de freins lors de la deuxième journée, les Belges décrochent un troisième podium de rang sur l’île italienne. Neuville continue sa série d’arrivées dans les points de la Power Stage entamée dès la première manche de la saison et il réduit encore l’écart sur le leader du championnat, Sébastien Ogier.

Thierry Neuville : « Globalement, le rallye fut positif, même si nous sommes déçus de ne pas avoir été en mesure de nous battre pour la victoire. Nous avons été malchanceux avec des problèmes de freins le samedi. Ils nous ont coûté une minute, qu’il ne nous a pas été possible de rattraper. Monter sur le podium d’une manche aussi difficile reste néanmoins un bon résultat et continue notre bonne série. J’ai donné tout ce que je pouvais dans la Power Stage, mais les conditions ne nous convenaient pas. Nous n’avons pas pu suffisamment lever la hauteur de caisse. Nous marquons encore des points et nous pouvons être satisfaits. Nous comblons légèrement notre retard sur Ogier, mais nous savons qu’il va falloir en faire davantage lors de la seconde moitié de saison. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Avec quatre meilleurs temps durant cette épreuve, Dani Sordo et son copilote Marc Martí ont montré un grand potentiel tout au long des trois jours de course. C’est leur plus grand total sur une même épreuve depuis leur arrivée chez Hyundai Motorsport. Ils doublent également leur nombre de points gagnés lors des Power Stage avec une deuxième place.

Dani Sordo : « Le rallye se termine bien mieux qu’il n’avait commencé pour nous ! Je suis satisfait d’avoir décroché quatre meilleurs temps sur cette épreuve. Après notre frustration du début de course, j’ai essayé de préserver mes pneumatiques pour attaquer dans la Power Stage. Ce n’était pas facile, mais je suis heureux de ramener des points. Sans notre souci de turbo le vendredi, nous étions en course pour un podium, mais on ne peut rien y faire. Nous allons nous concentrer sur la Pologne et viser un résultat qui reflèterait davantage notre potentiel et celui de l’équipe. »

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

À la recherche d’un bon rythme en début de course, Hayden Paddon et Seb Marshall ont pris la tête du classement avant de devoir s’arrêter après la mi-parcours lors d’une sortie de route. De retour grâce au Rally2, le Néo-Zélandais a ajouté un autre meilleur temps à son palmarès le dimanche matin, avant de sortir une seconde fois.

Hayden Paddon : « Après les évènements de samedi, je voulais me remettre dans le rythme. Les choses avaient bien débuté avec un meilleur temps, mais ça n’est pas allé plus loin. Dans l’avant-dernière spéciale, nous avons encore eu un accident très étrange dans un virage de rien du tout. Comme la veille, nous avons tapé à l’intérieur et la voiture a été éjectée au large. Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé. Je suis vraiment déçu pour moi et pour l’équipe. Je veux apprendre de mes erreurs, mais je dois aussi laisser ça derrière moi et me projeter vers la Pologne. »

Pensées réalistes

Au classement des constructeurs, l’écart entre Hyundai Motorsport et M-Sport grimpe à quarante points après cette opportunité manquée en Sardaigne. Malgré un plus grand nombre de meilleurs temps et une grande homogénéité dans l’équipe, Hyundai Motorsport tire une maigre consolation d’un unique podium ce dimanche.

Michel Nandan, Team Principal : « À l’issue du rallye, il faut être réaliste. Nous avons perdu du terrain sur M-Sport dans la course au titre mondial des constructeurs. Félicitations à eux et à Ott Tanak pour sa première victoire au plus haut niveau. Nous avons juste connu trop de problèmes ce week-end et nous avons manqué notre chance de poser notre empreinte sur la course, comme nous aurions dû le faire. Nos trois équipages ont montré leur potentiel avec un total de huit meilleurs temps, mais ce n’était pas suffisant. C’est frustrant, mais il va falloir se reconcentrer avant d’aller en Pologne. Un podium reste un résultat acceptable et Thierry prend des points à Ogier au classement des pilotes. L’équipe a travaillé dur ce week-end, donc nous pouvons savourer ce podium comme une consolation. »

Prochain rallye

Le WRC poursuit sa série de manches sur terre en Pologne à la fin du mois pour la huitième des treize épreuves du calendrier. Organisé du 29 juin au 2 juillet, le rallye se déroulera sur 23 épreuves spéciales. Ce rendez-vous plait à Hyundai Motorsport qui y avait conquis un podium en 2014 grâce à Thierry Neuville et l’an passé avec Hayden Paddon.