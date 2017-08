Hyundai Motorsport va entamer une pause de six semaines avec l’objectif de se reconcentrer sur ses objectifs après un week-end compliqué lors du Rallye d’Allemagne, dixième manche du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC).

Si Hyundai Motorsport évoluait à domicile, non loin des ateliers d’Alzenau, avec de bons résultats acquis ces trois dernières saisons, aucun des trois équipages n’a été en mesure de s’illustrer durant ce rallye.

Hayden Paddon et Seb Marshall ont signé le meilleur résultat de Hyundai Shell Mobis World Rally Team à la huitième place. Dani Sordo et Marc Martí ont été sortis de la course à la victoire en faisant un tonneau dès vendredi matin, avant de repartir samedi en Rally2.

Troisièmes au terme de la première journée, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont dû s’arrêter le samedi matin après avoir endommagé une suspension, avant d’être autorisés à repartir dimanche. Ce résultat ne représente pas le potentiel de Hyundai Motorsport, même si Dani Sordo a décroché les cinq points de la victoire en Power Stage et un total de cinq meilleurs temps, soit autant que le vainqueur Ott Tänak.

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Hayden Paddon et Seb Marshall ont été victimes de deux crevaisons durant le rallye, vendredi et samedi. Pour leur cinquième épreuve ensemble, ils ont été en mesure de signer des temps dans le top 3, dont un deuxième temps dans l’ES20 (Losheim am See).

Hayden Paddon : « Lorsque les conditions n’évoluaient pas trop, nous avons été en mesure de montrer notre progression par rapport à l’an passé. Il y a des points positifs à retenir de cette participation. Je savais que ce serait l’un des rallyes les plus difficiles du calendrier, alors je suis heureux d’être au bout et d’avoir fait des temps en amélioration. Je vais retourner en Nouvelle-Zélande durant un mois et je vais participer à quelques rallyes sur terre. Ensuite, il sera temps de revenir en Europe pour commencer à attaquer la fin de saison et viser de bons résultats. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Pour Dani Sordo et Marc Martí, les espoirs d’un troisième podium en 2017 ont disparu lors d’une sortie dès le vendredi matin. De retour en course grâce au Rally2, ils ont signé des meilleurs temps le samedi avant de terminer avec le scratch de la Power Stage.

Dani Sordo : « Ce n’était pas le rallye que j’imaginais, alors je me satisfais d’un meilleur temps dans la Power Stage. Ce résultat montre que nous aurions été dans le match si nous n’avions pas connu de problèmes. Je suis déçu d’avoir fait une erreur vendredi, elle nous prive d’un bon résultat. Je suis vraiment désolé pour l’équipe. Maintenant, je ne peux que me concentrer sur la prochaine manche, en Espagne. Nous allons tout tenter pour remonter sur le podium avec l’intention de terminer la saison de la meilleure façon possible. »

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Dans le top 3 au terme de la première étape, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont endommagé la suspension arrière de leur Hyundai i20 Coupé WRC dans une corde de l’ES9. De retour en course le dimanche, le duo belge n’a pas réussi à continuer sa série de points marqués en Power Stage.

Thierry Neuville : « C’est une immense déception de finir ce rallye sans le moindre point alors que nous étions là pour jouer aux avant-postes. Nous avons fait trop de petites erreurs et je n’étais pas en confiance avec le comportement de la Hyundai i20 Coupé WRC. Sans rouler le samedi, nous n’étions simplement pas dans le rythme pour disputer les points de la Power Stage. Le championnat n’est pas terminé. Je vais tout donner pour retourner la situation lors des trois dernières manches de la saison. »

Court trajet jusqu’à l’usine

Hyundai Motorsport va rapidement retrouver les murs de son usine d’Alzenau afin de faire le point après un week-end difficile à domicile.

Michel Nandan, Team Principal : « C’est un week-end à oublier. Nous allons devoir apprendre de ce rallye et rebondir. Nous pensions que nous serions davantage en mesure de nous battre devant à domicile, mais, pour différentes raisons, nous en étions loin. Sur l’ensemble de la saison, nous savons que la Hyundai i20 Coupé WRC est compétitive. Le résultat est d’autant plus dur à accepter. Ce n’est pas dans notre nature de déposer les armes sans nous battre jusqu’au bout. C’est avec cette mentalité que nous allons aborder les trois derniers rallyes de la saison. Le meilleur temps de Dani dans la Power Stage est un point positif au moment d’entamer un long break. »

Prochain rallye

Le WRC fait une pause de six semaines avant le Rallye d’Espagne, du 5 au 8 octobre. Ce sera la onzième des treize dates du calendrier 2017. La manche espagnole est la seule épreuve mixte du championnat avec des spéciales sur terre et d’autres sur asphalte.