Hyundai Motorsport décroche sa quatrième victoire de l’année pour conclure la saison 2017 du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC).

Leader en début de course, Andreas Mikkelsen et Anders Jaeger ont été contraints à l’abandon par une double crevaison dans l’ES10. Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont pris le relais pour s’adjuger une victoire méritée, qui les assure de la deuxième place du Championnat du Monde Pilotes et Copilotes.

Hayden Paddon et Seb Marschall ont terminé cette ultime course au troisième rang, en profitant de la sortie de route de Jari-Matti Latvala dans la Power Stage.

Repartis en Rally 2, Andreas Mikkelsen et Anders Jaeger ont pu atteindre l’arrivée de leur troisième rallye avec Hyundai Motorsport. Les Norvégiens ont également terminé la Power Stage en quatrième position, pour faire perdurer la série ininterrompue de points marqués par les équipages des Hyundai i20 Coupé WRC dans la dernière spéciale télévisée tout au long de l’année.

Les quatorze meilleurs temps cumulés d’Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville et Hayden Paddon, sur dix-neuf possibles, sont un nouveau record pour Hyundai Motorsport durant ses quatre années en WRC.

Lors de l’une des saisons les plus compétitives de l’histoire du Championnat du Monde des Rallyes, la Hyundai i20 Coupé WRC s’est révélée performante sur la plupart des épreuves. Sur la plus haute marche du podium sur terre comme sur asphalte, sur trois continents différents, l’équipe a montré sa capacité à être performante sur tous les terrains du WRC et son potentiel face à une redoutable opposition.

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Avec leur quatrième victoire de la saison, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul confirment qu’ils sont l’équipage qui a signé le plus de succès cette année. S’ils ne décrochent pas le titre mondial, ils terminent l’année sur une note très positive.

Thierry Neuville : « C’est une victoire très spéciale et je veux la dédier à toute l’équipe. Ils ont travaillé très dur toute l’année. Ça n’a pas toujours été facile, mais ils n’ont jamais baissé les bras. Alors merci à tous pour le travail fourni, pas seulement à ceux présents sur les rallyes, mais aussi à ceux qui restent à l’usine. Nous ne sommes pas champions, mais nous terminons quand même au deuxième rang et nous sommes encore plus motivés pour la saison à venir. Décrocher une quatrième victoire est fantastique. C’est la meilleure façon de clôturer un championnat. Nous allons pouvoir apprécier ce moment avant de nous concentrer sur 2018. »

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Le meilleur résultat d’Hayden Paddon au cours de cette saison 2017 reste une deuxième place acquise en Pologne. La troisième position conquise en Australie par le Kiwi et son copilote Seb Marshall est une consolation supplémentaire. Un meilleur temps dans l’ES18 (Bucca) montre les progrès de l’équipage ce week-end.

Hayden Paddon : « La saison a été compliquée. Au moins, nous avons été en mesure de terminer cette campagne par un résultat plus représentatif de nos capacités. On ne souhaite jamais monter sur un podium grâce à la malchance d’un autre concurrent. C’est dommage pour Jari-Matti Latvala, mais c’est un bon résultat pour nous après une année difficile. Nous voyons la lumière au bout du tunnel en prenant nos marques dans la voiture. Je pense que nous avons trouvé des réponses ce week-end et c’était l’objectif prioritaire. Nous avons eu un peu de chance avec la météo, car nous avons évité le pire des averses pour signer un meilleur temps dans Bucca. La voiture me convenait davantage après un changement de cartographie du différentiel. Nous avons enregistré de nombreuses données pour l’avenir. »

Les notes des équipages : Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Andreas Mikkelsen et son copilote Anders Jaeger ont montré un potentiel encourageant avec Hyundai Motorsport lors des trois précédentes épreuves. Ces trois rallyes ont permis à l’équipage norvégien de bien préparer sa saison complète en 2018.

Andreas Mikkelsen : « J’étais déçu de devoir abandonner le samedi matin alors que nous étions en tête du rallye. Ensuite, il a fallu composer avec la pluie. Même avec les essuie-glaces au maximum, on ne voyait rien. Heureusement, nous avons pu terminer la Power Stage et ramener la voiture à l’arrivée. Quel que soit le résultat final, nous avons montré que nous étions rapides. Nous avons emmagasiné de l’expérience lors de ces trois rallyes avec Hyundai Motorsport. Je sais que je suis au bon endroit pour la saison à venir. La voiture est exceptionnelle et l’équipe est fantastique. Gardons les doigts croisés pour que nous soyons en mesure de nous battre pour le titre l’an prochain. »

Terminer sur une bonne note

Pour Hyundai Motorsport, cette domination sur le Rallye d’Australie referme le chapitre 2017 sur une conclusion positive. Avec quatre victoires, l’équipe a doublé son nombre de victoires et les 91 meilleurs temps représentent une augmentation notable par rapport aux 47 de la saison 2016.

Michel Nandan, Team Principal : « C’était comme ça que nous voulions terminer cette saison ! Cette première victoire en Australie et un double podium sont un résultat parfait. Thierry et Nicolas ont réalisé un week-end exceptionnel et ils ont démontré la raison pour laquelle ils sont l’équipage à avoir décroché le plus de victoires cette année. Hayden et Seb ont aussi été performants sur la dernière journée. Ils ont été récompensés par un podium avec le problème de Jari-Matti dans la Power Stage. Nous signons notre plus grand nombre de meilleurs temps sur une seule épreuve, ce qui démontre le haut niveau de performances de la Hyundai i20 Coupé WRC sur ces routes en terre très compliquées. Il y a beaucoup d’éléments positifs à retirer de cette saison. Ce fut l’une des années les plus serrées du WRC. Grâce à nos rivaux, nous avons eu des batailles exceptionnelles tout au long de la saison. Mes remerciements vont à chaque membre de l’équipe Hyundai Motorsport à Alzenau pour leur contribution individuelle. Nous irons décrocher d’autres succès ensemble en 2018. »

Rendez-vous en 2018

Même si la saison 2017 est terminée, tout le monde pense déjà au Championnat du Monde des Rallyes 2018 qui débutera par le Rallye Monte-Carlo du 25 au 28 janvier. Le lancement officiel de la saison est programmé lors de l’Autosport International Show à Birmingham (Royaume-Uni), le jeudi 11 janvier.