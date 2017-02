Dominateur lors du rallye du Monte Carlo, qu’il a perdu après une touchette le samedi, Thierry Neuville semble décidé à dépasser sa frustration lors du rallye de Suède et a écrasé la première journée de compétition en remportant cinq des sept spéciales du jour ! Il possède pratiquement trente secondes d’avance sur Jari Matti Latvala.

"Ce fut une bonne journée pour nous" déclare Neuville. "Mener le rallye avec une telle avance est très encourageant, mais nous ne nous emballons pas car nous savons à quel point ce rallye peut être imprévisible. Il y a encore un long chemin ! Nous avons vécu une première boucle correcte bien qu’imparfaite. Dans l’ES4, il y avait beaucoup de trous et j’ai heurté quelque chose assez fort avec l’avant de la voiture, donc j’ai été prudent par la suite au cas où il y aurait eu une crevaison".

"Nos notes étaient bonnes pour l’après-midi et nous avons fait attention aux clous de nos pneus, afin qu’ils soient performants jusqu’à la fin. Ma portière s’arrêtait légèrement dans la dernière spéciale, ce qui m’a distrait, mais la voiture a très bien marché et je suis optimiste".

Après une boucle matinale difficile, emprunte de prudence pour cause de réglages approximatifs, Hayden Paddon a très bien corrigé le tir lors de l’assistance afin d’affiner les réglages de sa voiture et de retrouver un bon rythme.

"Je ne vais pas mentir, ce n’est pas le début de rallye que nous espérions" reconnaît le Néo-Zélandais. "Les choses ne se sont pas déroulées comme on le voulait ce matin et il a fallu être patient. Il s’agissait surtout de me maîtriser plus que de maîtriser les spéciales".

"J’ai travaillé avec les ingénieurs ce midi et il a suggéré des changements très utiles. J’étais plus en confiance et j’avais enfin l’impression de piloter la voiture et non l’inverse ! Nous avons perdu du temps car nous n’avions pris que cinq pneus cloutés au lieu de six, mais nous sommes dans le top 6 et j’espère avoir un bonne journée demain".

Derrière Paddon, Sordo est septième du général et malgré une petite erreur ce matin, et a préféré jouer la prudence sur une surface qui ne lui convenait pas : "Le matin s’est globalement bien passé. La voiture fonctionnait bien et je me suis fait plaisir, j’ai juste raté une épingle dans l’ES4. Nous avons perdu beaucoup de temps et je n’ai jamais réussi à revenir dans le rythme".

"Comme prévu, les conditions étaient difficiles cet après-midi et nous n’avons pris aucun risque. C’était difficile de garder la voiture sur la bonne trajectoire et je manquas de confiance. Dans la dernière spéciale, qui s’est déroulée de nuit, c’était encore plus compliqué et j’ai redoublé de prudence. Ces spéciales sont rapides et plaisantes, donc j’ai hâte de reprendre le volant demain".