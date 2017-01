Le rallye du Monte Carlo s’est terminé par une victoire en Power Stage pour Hyundai et a vu Dani Sordo signer son premier scratch de l’année, mais il serait difficile pour le constructeur coréen de ne pas se montrer déçu par la tournure prise par les événements. Dani Sordo termine toutefois quatrième de l’épreuve.

"Le rallye n’a pas été très bon pour nous mais il y a eu des signes positifs pour la suite de la saison" reconnaît l’Espagnol. "Les premières spéciales du jour étaient très bonnes, la victoire en spéciale a aidé du point de vue de la confiance et nous avons pu réduire l’écart sur Breen. Il y avait un faible écart entre nous avant la Power Stage mais les conditions étaient horribles dans les montagnes, incroyable !"

"Tout ce que nous pouvions faire était d’éviter une trop grande perte de temps et ça nous a permis de tenir cette quatrième place et de marquer des points importants pour le championnat constructeurs. L’équipe a beaucoup travaillé sur cette nouvelle voiture et vu ce qu’on a montré ce matin, elle est vraiment compétitive. Nous devons nous appuyer sur ces points encourageants et espérer un meilleur week-end en Suède".

Thierry Neuville est évidemment celui qui peut nourrir le plus de regrets puisqu’il a remporté six spéciales dont la Power Stage, soit plus du tiers des épreuves disputées ! Une petite erreur de quelques centimètres a mis fin à son rêve, mais le rythme que le Belge et sa Hyundai ont affiché est plus qu’encourageant.

"Nous devions mettre la déception d’hier derrière nous et retrouver notre rythme" explique le Belge. "Nous l’avons fait aujourd’hui, nous voulions attaquer très fort dans la Power Stage pour marquer quelques points. Quand nous avons vu la neige, nous savions que ce serait compliqué mais nous avons fait assez".

"C’est une consolation pour ce que nous avons manqué ce week-end, j’aimerais remercier toute l’équipe pour ce travail incroyable. La voiture est fantastique et nous promet une grande saison. Nous terminons le rallye dans un état d’esprit positif et confiants que l’on pourra afficher un grand niveau".

Michel Nandan a terminé son week-end entre espoir et déception, mais le sentiment du devoir accompli peut quand même transparaître chez Hyundai : "Le Monte Carlo est toujours divertissant, c’est un super début de saison. Ce n’est pas le résultat que nous voulions mais nous avons quand même retiré plusieurs choses de ce week-end. Les deux voitures ont été très performantes aujourd’hui, ce n’est jamais difficile de dépasser la déception et ces deux victoires étaient importantes".

"La voiture s’est révélée être une candidate sérieuse pour la saison, nous avons déjà un bon niveau de performance, ce qui reflète les efforts de l’équipe qui a travaillé sans relâche sur ce projet. Avec trois constructeurs aux quatre premières places du Monte Carlo, la saison s’annonce déjà exceptionnelle".