Hyundai est le premier constructeur à présenter la voiture qui sera alignée sur les manches du Championnat du Monde des Rallyes 2017. La i20 Coupé World Rally Car a ainsi été dévoilée en Italie ce jeudi.

Les pilotes Thierry Neuville, Hayden Paddon et Dani Sordo étaient tous présents pour l’occasion. C’est le troisième modèle présenté par Hyundai en quatre ans, et cela s’est passé ce jeudi, à Monza, en Italie. La i20 est de nouveau prise comme modèle, cette fois-ci en version 3 portes. Conformément à la nouvelle réglementation, elle est plus agressive, plus puissante et plus légère.

Président de Hyundai Motorsport, G.H. Choi a expliqué à ses invités que le développement de trois World Rally Cars, et d’une R5 – lancée en compétition cette saison – en si peu de temps s’est révélé un défi extrêmement compliqué.

« Nous avons été bien occupés mais, finalement, notre bébé est bien né, s’est-il félicité. Nous avons l’ambition de remporter le titre mondial avec notre solide équipe, et avec des pilotes de niveau mondial » a-t-il poursuivi, enthousiaste, tout en confirmant l’engagement à long terme de la marque en WRC.

Michel Nandan, team principal, a confié qu’il avait voulu bâtir ce projet sur le succès de la saison écoulée, qui a vu Hyundai terminer à la deuxième place du classement constructeurs, alors que Thierry Neuville a terminé à la deuxième place du Championnat des pilotes.

« Malgré la nouvelle réglementation, nous avons été capables de nous appuyer sur ce que nous avons appris en 2016. La nouvelle réglementation a eu des conséquences dans beaucoup de domaines mais c’était important de construire sur des fondations solides. »

Nandan explique en outre que cette nouvelle réglementation était un véritable défi technologique mais que celui-ci a été accueilli avec enthousiasme par tout le personnel.

« C’est une occasion unique de mettre en pratique tout ce que nous avons appris au cours des trois dernières saisons. Après avoir terminé à la deuxième place en 2016, nous voulons montrer que nous sommes capables de nous battre pour les titres en 2017. »

« Nous avons connu beaucoup de bons moments, notamment lors de la deuxième moitié de saison 2016. Nous voulons continuer sur cette lancée en 2017. Nous avons confiance dans l’équipe afin de pouvoir se battre aux avant-postes et de nous voir parmi les principaux constructeurs de cette nouvelle ère du WRC. »

Le constructeur coréen a commencé le développement de sa voiture en avril, parcourant plus de 6 000 kilomètres d’essais. Du travail est encore prévu en jusqu’au Rallye Monte-Carlo, au mois de janvier 2017.

Les équipes pouvant nominer maintenant trois voitures pour marquer des points, le constructeur fera rouler ses trois voitures sous la bannière du Hyundai Shell Mobis World Rally Team. Jusqu’ici, la marque faisait rouler ses trois voitures dans deux teams différents.