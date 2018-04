Avec deux Hyundai i20 Coupé WRC sur le podium en Suède – Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul vainqueurs et Andreas Mikkelsen et Andres Jaeger troisièmes – et une autre au deuxième rang au Mexique – grâce à Dani Sordo et Carlos del Barrio – Hyundai Motorsport s’est placé en tête du Championnat du Monde des Rallyes. À l’occasion du Tour de Corse (du 6 au 8 avril), le WRC va retrouver l’asphalte de l’une des épreuves.

historiques de la discipline. Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul s’y étaient imposés la saison dernière avec Hyundai i20 Coupé WRC.

Un rallye aux 10 000 virages Après deux épreuves hivernales à Monaco et en Suède et un passage en altitude sur la terre mexicaine, le Championnat du Monde des Rallyes change à nouveau radicalement d’environnement en arrivant en Corse. Des tronçons qui ont marqué l’histoire, avec notamment une spéciale dans le Cap Corse et un départ de Bastia pour la première fois depuis 1978, font leur retour pour constituer les 333,48 kilomètres chronométrés.

L’endurance sera capitale, puisque seulement 12 chronos – dont deux flirteront avec les 50 kilomètres et une dépassera les 55 kilomètres – composeront l’itinéraire. La Power Stage ne sera parcourue qu’une seule fois avant l’arrivée qui sera jugée à Ajaccio.

La Hyundai i20 WRC tenante du titre Deuxièmes en 2016, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul se sont imposés à l’arrivée de l’édition 2017 du Tour de Corse. L’équipage belge avait aussi accroché l’épreuve française à son palmarès en 2011 lorsqu’elle n’était pas au calendrier du Championnat du Monde. Andreas Mikkelsen possède également de bons souvenirs du rallye insulaire avec deux podiums ces trois dernières saisons. Enfin, Dani Sordo compte trois troisièmes places à Ajaccio.

380 chevaux sur les routes de Corse Les Hyundai i20 Coupé WRC sont préparées en configuration 100 % asphalte. Visuellement, la voiture est abaissée avec des suspensions et des amortisseurs spécifiques. Les jantes 18 pouces cachent des disques de freins ventilés de 370 millimètres. Le moteur 1,6 litre turbocompressé à injection directe conserve les mêmes caractéristiques tout au long de la saison avec 380 chevaux à 6 500 tours/minute et un couple de 450 Nm à 5 500 tours/minute pour une masse globale de 1 350 kilogrammes avec l’équipage à bord.

"J’ai de très bons souvenirs du Tour de Corse. En 2011, notre victoire nous a permis de disputer un programme international qui a compté au début de notre carrière" explique Thierry Neuville. "C’est un rallye qui possède une grande histoire, mais j’essaie de ne pas m’attacher à ce genre de considérations."

"Un rallye reste un rallye et l’objectif est d’être compétitif. Il faut être dans le match pour tous les gagner. D’ailleurs, 70 % des spéciales seront nouvelles cette année. Le style ne changera certainement pas, car je pense qu’il n’y a que des routes sinueuses en Corse. Il y aura toujours des routes étroites et bosselées, des passages plus plats et plus larges, des portions glissantes sous les arbres…"

"Ce sera encore un grand défi pour nous, les équipages, mais aussi les voitures et les équipes. Nous avons envie de gagner, mais nous nous battons surtout pour le championnat. Il faut prendre un maximum de points et surtout terminer devant nos concurrents directs dans la lutte pour le titre."