Michel Nandan souhaite rapidement oublier les prestations décevantes de son équipe lors du dernier Neste Rally Finland. Le directeur de Hyundai veut que ses hommes consolident leur avance dans les deux championnats la semaine prochaine.

Hyundai se rend en Finlande avec une avance de vingt-sept points au championnat pilotes et vingt-huit au championnat constructeurs. Néanmoins, Michel Nandan sait que son équipe devra faire mieux que l’an dernier sur les spéciales extrêmement rapides.

Il y a un an, l’équipe avait perdu du terrain dans les courses aux titres lorsque ses trois WRC avaient largement manqué le podium. Le Français a donc fait des gros points sa priorité afin de mettre toutes les chances du côté du constructeur coréen.

« Nous aimerions bien sûr signer notre premier podium finlandais », confie-t-il. « Néanmoins, le plus important sera de placer nos trois voitures le plus haut possible afin d’engranger de gros points. »

Devenu leader ex æquo du championnat, Thierry Neuville s’affichait toutefois déçu de sa sixième place à l’arrivée. Dani Sordo s’était classé neuvième tandis que Hayden Paddon était passé à deux reprises par la case Rally2 avant d’abandonner dans la dernière spéciale.

Cette fois, Hyundai arrive en étant le constructeur à battre grâce aux victoires de Thierry Neuville au Portugal et en Italie. Michel Nandan espère donc que Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen et Hayden Paddon seront en mesure d’exploiter pleinement leur talent la semaine prochaine.

« Nous avons eu le temps d’analyser notre première moitié de saison », explique Michel Nandan. « Le plus dur arrive dès la Finlande. Nous y avons toujours manqué de réussite, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour inverser la tendance. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous savons que nos adversaires donneront tout et que tout peut basculer très vite. »