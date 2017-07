Hyundai Motorsport aura l’ambition de poursuivre sa série de sept podiums consécutifs en visant son premier top 3 à l’arrivée du Rallye de Finlande, neuvième manche du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA (WRC).

En quatre saisons de WRC, Hyundai Motorsport a conquis des podiums dans le monde entier, en dehors de la Finlande. L’équipe espère effacer cette statistique cette semaine.

Hyundai Motorsport est sur une pente ascendante. En Pologne, Thierry Neuville, Hayden Paddon et Dani Sordo ont signé le meilleur résultat de l’équipe sur une manche du WRC avec la victoire et les deuxième et quatrième places. Cette troisième victoire de l’année a permis à Hyundai Motorsport de revenir à seulement 22 points de M-Sport.

Un final au sprint

Basé dans la cité universitaire de Jyväskylä, le Rallye de Finlande propose un parcours sur terre ultra rapide, qui obligera les équipages de Hyundai Motorsport à s’approcher de leurs limites pour viser la victoire.

Célèbre pour ses passages spectaculaires, ses bosses et des impressionnantes vitesses, la Finlande est une place forte du Championnat du Monde des Rallyes. Neuf des dix épreuves les plus rapides de l’histoire se sont déroulées sur ces routes. L’édition 2016 battait même un nouveau record.

Même si l’itinéraire reste quasiment identique à celui proposé l’an passé, la prise de notes et les annonces en spéciales sont d’une importance capitale compte tenu des incroyables vitesses atteintes par les concurrents. Ce rendez-vous est un évènement à part pour les copilotes.

L’équipe a organisé quatre jours d’essais en mai et un supplémentaire mi-juillet pour préparer le Rallye de Finlande. Les trois équipages ont pu passer du temps derrière le volant et Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont également participé à l’Autoglym Rally il y a quelques jours.

Michel Nandan, Team Principal : « La Pologne a été un fantastique résultat pour toute l’équipe. Mais nous savons que le travail ne s’arrête pas là. Nous devons maintenir nos efforts et notre concentration si nous voulons rester dans la course au titre. La Finlande accueille l’un des rallyes les plus excitants du calendrier, ce sera encore le cas cette année. Avec notre victoire en Pologne, nous savons que notre Hyundai i20 Coupé WRC est capable de se battre devant sur tous les types de terrain. Mais la Finlande n’est pas un rallye facile. Aux vitesses atteintes, la moindre erreur est lourdement punie. Nous ne sommes jamais montés sur le podium sur ces routes, c’est notre priorité. Mais si nous voulons réduire l’écart sur M-Sport, il faut que nous nous fixions des objectifs plus élevés à nos trois équipages. Un résultat similaire à celui enregistré en Pologne serait parfait, mais nous savons que nous aurons de sérieux contradicteurs… »

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Hayden Paddon et son copilote britannique Seb Marshall ont conquis leur premier podium ensemble en Pologne après une performance impressionnante. La deuxième place du pilote néo-zélandais lui permettait de monter sur son premier podium depuis le Rallye de Pologne 2016. Il espère conserver le même élan sur les routes finlandaises.

Hayden Paddon : « Le Rallye de Finlande est vraiment une épreuve que j’aime, pour sa vitesse et son histoire. Nous savons à quel point ça peut être compliqué, avec les vitesses que nous atteignons, les bosses et les virages du parcours. Mais j’ai déjà disputé cette course à sept reprises. Je commence à avoir une bonne expérience. C’est un rallye où je me sens à la maison. Le podium en Pologne nous a donné beaucoup de confiance. Je suis impatient d’être au départ des spéciales pour viser un résultat similaire. »

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Vainqueurs en Pologne le mois dernier, Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul sont les premiers à s’être imposés à trois reprises en 2017. Revenus à seulement onze points de Sébastien Ogier avec cinq manches encore à disputer, ils espèrent maintenir la pression sur les routes du Rallye de Finlande.

Thierry Neuville : « Nous ne pouvions qu’être satisfaits de notre performance et de la performance de toute l’équipe en Pologne. Nous espérons que cette compétitivité nous mènera vers d’autres succès d’ici la fin de la saison. La voiture est dans le coup et ces deux victoires sur terre montrent son potentiel. Nous savons que nous pouvons continuer à nous battre pour le championnat. Le Rallye de Finlande peut être compliqué et la marge d’erreur est minimale avec les hautes vitesses et la complexité des routes, mais nous savons que nous pouvons assurer le spectacle. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

La quatrième position de Dani Sordo et de son compatriote Marc Martí en Pologne a assuré à Hyundai Motorsport un nouveau record de points marqués en WRC. En Finlande, les Espagnols auront l’objectif de gagner une place pour monter sur le podium de ce rallye ultrarapide.

Dani Sordo : « Après nous être approchés du podium en Pologne, nous visons un top 3 en Finlande. Nous avons connu des hauts et des bas jusqu’ici avec des résultats positifs et des moments plus compliqués. Nous avons eu des problèmes sur certains rallyes qui ont gâché notre progression, mais nous restons très déterminés. Nous voulons poursuivre cette seconde moitié de saison sur une note positive. Le Rallye de Finlande est une course difficile, mais nous ferons de notre mieux pour marquer des points au classement des Pilotes et des Constructeurs. »

Le Rallye de Finlande en un coup d’œil

Dernier rendez-vous d’une série de cinq rallyes sur terre, le Rallye de Finlande se présente sous la forme d’une succession de 25 épreuves spéciales pour 314,20 kilomètres chronométrés. Prisée par de très nombreux spectateurs, Jyväskylä est la base du rallye, avec un parc d’assistance situé au Paviljonki.

Le rallye débutera jeudi soir à Harju, un quartier de Jyväskylä. Dans les rues, les équipages partiront pour une courte, mais spectaculaire spéciale avant d’entamer un marathon de seize heures le vendredi. La première longue journée fera passer les concurrents dans des lieux mythiques tels que Jukojärvi, Urria, Laukka ou Lankamaa.

Samedi, l’itinéraire de l’an passé est repris dans le sens opposé, vers Jämsä et à travers la légendaire Ouninpohja. Le parcours de dimanche est identique à celui de 2016 avec une Power Stage à Oittila.