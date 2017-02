Longtemps leader de la première manche de la saison 2017 du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), Hyundai Motorsport est aujourd’hui prêt à exploiter son potentiel à l’occasion du deuxième rendez-vous, fixé en Suède, du 8 au 11 février.

Les Hyundai i20 Coupé WRC ont réalisé des débuts remarqués au Monte-Carlo avec sept meilleurs temps, dont une large victoire de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul dans la Power Stage. L’équipage belge comptait plus d’une minute d’avance lorsqu’une sortie au terme de l’avant-dernière étape a offert la première place à Sébastien Ogier.

Hyundai Motorsport profite de l’élan du Monte-Carlo pour viser un troisième podium consécutif sur les routes de Suède et de Norvège, le week-end prochain. L’équipe aligne encore trois voitures pour Hayden Paddon (n°4), Thierry Neuville (n°5) et Dani Sordo (n°6), quatrième du Monte-Carlo.

Réglages pour la Suède

Pour le Rallye de Suède, les Hyundai i20 Coupé WRC doivent être transformées pour s’adapter aux basses températures et aux routes enneigées, les principales caractéristiques de l’unique épreuve hivernale du calendrier !

L’aérodynamique peut être affectée lorsque les équipages utilisent les murs de neige pour guider leur WRC. Des pièces supplémentaires sont réservées à ce rallye, car selon les restrictions d’homologation, les appendices aérodynamiques ne peuvent pas être renforcés. La face avant est également susceptible de recueillir de la neige et de la glace. Les filtres à air reçoivent des protections supplémentaires.

Des pneumatiques cloutés spécifiques fournis par Michelin seront utilisés, avec un réglage adéquat des différentiels. La puissance supplémentaire apportée en 2017 pourrait causer l’arrachage des clous. Une bonne cinématique de suspensions est également nécessaire pour résister aux longs sauts, comme le fameux Colin’s Crest dans la spéciale de Vårgasen.

Des nouvelles des essais

Même si le Rallye de Suède est habituellement enneigé, la dernière édition a montré que rien n’était garanti. Hyundai Motorsport a été contraint d’annuler une séance d’essais en décembre à cause des conditions de route. La météo était plus favorable après le Monte-Carlo pour Thierry Neuville. Après une pause due au manque de neige, Haydden Paddon et Dani Sordo ont pu rouler à leur tour pour régler la Hyundai i20 Coupé WRC durant une journée chacun.

Michel Nandan, Team Principal : « Le Rallye de Suède nous offre un terrain très différent du MonteCarlo. Cette épreuve s’est toujours bien déroulée pour nous, alors nous espérons poursuivre sur cette tendance. Le Monte-Carlo a montré que notre Hyundai i20 Coupé WRC était compétitive et, généralement, fiable. Nous n’avons connu qu’un petit problème de direction assistée, mais nous l’avons réglé. Même si nous n’avons pas atteint le résultat que nous espérions, nous avons mesuré le potentiel de la voiture grâce aux performances de Thierry Neuville et à nos sept meilleurs temps. Toutes les WRC semblent très proches en termes de compétitivité. Les courses promettent d’être relevées sur chaque manche. Les conditions évoluent beaucoup en ce moment en Suède, nous avons dû modifier notre programme d’essais. Nous espérons tous que la région sera bien blanche pour profiter d’un Rallye de Suède habituel. »

Les notes des équipages : Paddon / Kennard (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

L’équipage néo-zélandais de Hyundai Motorsport avait impressionné en Suède la saison dernière. Hayden Paddon et John Kennard avaient signé deux meilleurs temps pour décrocher la deuxième place. Ils visent une performance au moins équivalente pour cette nouvelle édition.

Hayden Paddon : « Le Rallye de Suède est un paradis blanc. Avec la Finlande, c’est l’une de mes épreuves préférées. C’est très rapide et rythmé par de nombreux sauts. Les sensations de pilotage sur la neige et avec les congères ne ressemblent à aucune autre. Nous avons terminé deuxièmes en Suède l’an passé et j’espère que nous pourrons encore gagner une place, surtout avec les performances des nouvelles voitures et le potentiel affiché par notre Hyundai i20 Coupé WRC. »

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Neuville et Gilsoul ont dominé le Rallye Monte-Carlo jusqu’à ce qu’une sortie ne les prive de la victoire. La paire belge espère donc revenir à cette position en Suède. Déjà montés sur le podium, avec une deuxième place en 2005, ils se montrent confiants.

Thierry Neuville : « Le Rallye de Suède est un évènement unique dans la saison. C’est la seule manche qui nous permet de rouler avec de vrais pneus clous sur la neige. C’est aussi l’un des rallyes les plus rapides, avec des vitesses moyennes plus élevées que nulle part ailleurs. Évidemment, avec la neige, les pneus et ces vitesses, il faut de l’expérience pour relever le défi du Rallye de Suède, mais je suis confiant, car j’ai roulé ici à de nombreuses occasions. Nous avons signé de bons résultats par le passé. Je suis impatient d’essayer de poursuivre sur notre lancée, particulièrement après notre rallye prometteur, mais frustrant, au Monte-Carlo. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Solides quatrièmes de la première manche de la saison, Dani Sordo et Marc Martí espèrent trouver un meilleur rythme avec leur Hyundai i20 Coupé WRC en Suède.

Dani Sordo : « Je crois que toute l’équipe sera d’accord pour dire que le Rallye de Suède est un évènement très spécial. Si nous parvenons à avoir des conditions hivernales avec de la neige et des congères, ça va devenir une course passionnante. Les vitesses vont être très élevées. Nous avons fait une bonne fin de rallye au Monte-Carlo, alors nous espérons continuer sur ce rythme et donner le meilleur de nous-même pour obtenir un résultat positif en Suède. »

Le Rallye de Suède 2017 en bref

Avec 18 épreuves spéciales pour 331,74 km chronométrés, le Rallye de Suède est la seule manche 100 % hivernale du calendrier. Près de 58 % du parcours est nouveau par rapport à la saison dernière, dont Hof-Finnskog, chrono disputé vendredi et qui n’était encore jamais apparu au programme.

Avec l’intention de profiter de conditions toujours plus froides, le parc d’assistance est déplacé plus au nord, à Torsby.

La course débutera jeudi par une super-spéciale sur l’hippodrome de Färjestad à Karlstad avec un tracé de 1,9 km, qui sera répété samedi soir.

L’itinéraire fera passer les concurrents de part et d’autre de la frontière norvégienne le vendredi, avec le retour d’une assistance classique à mi-journée. Les sept spéciales du samedi emmèneront les équipages dans Vårgasen avec le passage dans Colin’s Crest, gagné par deux fois par Hyundai Motorsport (2014/2015) pour avoir réalisé le plus long saut. Dimanche, la Power Stage télévisée terminera dans le parc d’assistance de Torsby.