Déjà rapide en essais libres sur une piste changeante ce matin, Rob Huff s’est emparé de la pole position sur le Hungaroring. Le classement de cette grille de départ semble montrer que le lest appliqué aux Volvo et aux Honda est un peu trop élevé puisque Huff aura Bennani à ses côtés sur la grille de départ.

Esteban Guerrieri partira troisième devant les Volvo de Catsburg et Girolami. Michelisz a placé la première Honda à la sixième place et devance la Citroën de Tom Chilton et la troisième Volvo de Thed Bjork, huitième au départ de la course principale et troisième au départ de la course d’ouverture.

Monteiro était en difficultés et partira seulement neuvième, ce qui lui assure une place sur la première ligne de la course d’ouverture dont le pilote en pole position sera John Filippi. Il y aura donc une Citroën en pole de chacune des deux courses.

Ryo Michigami a encore manqué le top 10 et partira onzième devant Yann Ehrlacher, Tom Coronel, Aurélien Panis, Kevin Gleason et l’autre local, Daniel Nagy.

Honda se rattrape lors du MAC3

Ryo Michigami a pris les devants lors du MAC3 et a mené ses deux équipiers vers la victoire, plus de trois secondes devant les pilotes Volvo qui n’ont pas réussi à rouler sur un même rythme.

C’est la première victoire pour le constructeur japonais cette saison après les deux succès de Volvo au Maroc et en Italie. La marque suédoise garde la tête du championnat des constructeurs.