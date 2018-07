C’est sous un ciel chargé de nuages - mais avec des rayons de soleil - que débute cette séance de qualifications de trente minutes. Tous les pilotes qui prennent la piste sont en pneus super tendres et après deux tours de chauffe, les choses sérieuses commencent. Après le premier essai de chaque pilote, c’est Aitken qui est en pole provisoire, d’un souffle seulement devant son équipier Russell. D’autres pilotes ont choisi une différente stratégie et restent aux stands : c’est le cas de Merhi, Lorandi, ainsi que les deux Prema et les deux Russian Time.

Les pilotes en piste sont en train d’effectuer leur deuxième tentative, mais Aitken compromet ses chances d’améliorer dès le premier virage, où il bloque les roues et sort trop large. Finalement, personne ne réussit à améliorer de manière significative et le classement ne change quasiment pas.

Il est maintenant temps pour toutes ces voitures de rentrer aux stands et d’être préparées pour la fin de la séance. Pendant ce temps, les pilotes qui étaient restés aux stands pointent leur nez en piste, excepté Makino qui semble rencontrer un problème. Le premier tour de Markelov le place cinquième, masi c’est surtout Nyck De Vries qui arrive à profiter de la piste libre : le Néerlandais réalise un tour en 1.27.631 qui le place en pole provisoire.

Tous se contentent d’un seul tour lancé et rentrent immédiatement aux stands, afin de pouvoir reprendre la piste en fin de séance. Certains pilotes n’attendent pas les traditionnelles dix dernières minutes pour revenir sur le tracé : c’est le cas d’Aitken par exemple, qui revient tenter sa chance dès que De Vries lui a pris le meilleur temps.

Aitken améliore largement et roule en 1.27.430 : il reprend la pole provisoire. Nombre de ses concurrents sont encore aux stands et attendent le tout dernier moment pour sortir. Russell sort peu après son équipier mais ne parvient pas à améliorer. On entre à présent dans les trois dernières minutes et si les pilotes réussissent à améliorer un ou deux secteurs, sur l’ensemble du tour ils ont beaucoup de mal à améliorer le chrono final.

C’est Sergio Sette Camara qui surprend tout le monde avec un excellent troisième secteur et le voilà en pole provisoire pour 30 millièmes ! Personne ne peut battre le chrono du Brésilien, et il conserve donc sa première place et la pole pour Carlin. Derrière Sette Camara, on retrouve Aitken, à un souffle.

Plus loin, De Vries et Russell occuperont la deuxième ligne, devant Ghiotto et Norris. Artem Markelov s’élancera septième, aux côtés de Maini. Boschung et Delétraz complètent le top 10.