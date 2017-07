Largement qualifié en pole position, Charles Leclerc a été disqualifié après la séance de qualifications pour la course longue de samedi. Sur sa PREMA, les commissaires ont découvert que des cales utilisées dans le différentiel n’étaient pas en accord avec le matériel requis dans le manuel d’utilisation de Dallara.

Le Monégasque n’a probablement tiré aucun avantage de ceci, mais le règlement est clair et Leclerc perd sa pole position, qui revient à Oliver Rowland. Markelov accompagnera le Britannique sur la première ligne.

Charles Leclerc partira dernier, et à n’en pas douter vu sa vitesse on peut s’attendre à une remontée de sa part : raison de plus pour ne pas manquer la course demain à 15h40 !

Leclerc a d’ailleurs réagi sur Twitter : "En fait j’ai toujours aimé partir dernier quand j’étais jeune pour essayer de rattraper les autres", admettant que le Hungaroring n’était "probablement pas la meilleure piste pour faire ça".

Ajoutons que Sergio Canamasas perd trois places sur la grille pour avoir gêné Latifi pendant les qualifications.