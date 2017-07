Les mots commencent à manquer pour décrire l’impressionnante saison de Charles Leclerc, à commencer par sa vitesse en qualifications. Non seulement le débutant monégasque a raflé toutes les poles possibles cette saison, mais en plus il le fait avec un écart affolant sur la concurrence : ici, quasiment cinq dixièmes le séparent de son plus proche poursuivant, Oliver Rowland.

La session a débuté sous le soleil et dans la chaleur habituelle en Hongrie à cette époque de l’année. Exceptés Leclerc, Albon et les pilotes Arden, tous les pilotes ont pris la piste dès le feu de la fin de la voie des stands passé au vert. Rowland a été le premier à prendre les commandes de cette séance de qualifications, devant Markelov et Fuoco.

Juste quand les 16 premiers pilotes en piste revenaient aux stands, les quatre pilotes qui y étaient encore (Leclerc, Albon, Nato et Gelael) prenaient la piste pour leurs premiers tours lancés, en comptant sur une piste claire. Malheureusement, Sean Gelael est parti en tête à queue au milieu du circuit, obligeant la direction de course à brandir le drapeau rouge et coupant net les tentatives des trois autres pilotes.

Après trois minutes, la session a pu redémarrer et Leclerc, Albon et Nato étaient pressés de rattraper le temps perdu. Charles Leclerc a alors choisi de se mettre en retrait et de laisser les deux autres pilotes partir devant. Avec une piste totalement libre, le pilote PREMA a de suite pris la pole position provisoire.

Ces trois pilotes sont alors rentrés aux stands pour passer un nouveau train de pneus, au moment même où le reste du peloton ressortait en piste pour les ultimes tentatives. Charles Leclerc est ressorti en dernier des stands, mais il n’a même pas eu besoin de refaire un meilleur chrono : aucun de ses adversaires alors en plein effort n’avait réussi à s’approcher de son premier chrono.

Charles Leclerc empoche donc les quatre points de la pole et partira premier demain, devant Rowland et Markelov. Jordan King est quatrième devant Fuoco, Nato et Latifi. Dans le top 10, on retrouve également et dans cet ordre : De Vries, Matsushita et Canamasas. A signaler les beaux débuts de Ferrucci chez Trident, qui a signé le onzième chrono, très loin devant son coéquipier Jeffri.