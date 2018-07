APrès ne pas avoir pris part au week-end à Hockenheim, la Formule 2 est de retour au Hungaroring, sous la chaleur et le soleil. SI c’est Maini qui est le premier à signer un tour chrono sur cette unique séance d’essais libres, il est vite délogé de la première place par Louis Delétraz, lui-même rapidement battu par Nyck De Vries de plus de cinq dixièmes. Delétraz essaie alors de reprendre le meilleur temps, mais il échoue à un dixième du Néerlandais.

Peu après, le drapeau rouge est de sortie : Makino a bloqué ses roues au virage 3 et a fini dans les barrières de pneus. Une fois la Russian Time dégagée, il reste 25 minutes d’essais libres et Fukuzumi est le premier pilote à passer dans la minute 29, avant que beaucoup d’autres pilotes améliorent : Russell prend d’abord les commandes, puis c’est au tour d’Albon, et ensuite de nouveau De Vries.

Mais à 15 minutes du drapeau à damiers, c’est George Russell qui reprend la première place avec un chrono d’1.28.886. Il est alors le seul à tourner en une minute 28. Albon tente de reprendre l’avantage mais il sort large au virage 11 puis rencontre du trafic en piste. On pense ensuite que De Vries va pouvoir passer le Britannique, après un formidable premier secteur, mais lui aussi perd de la vitesse et il échoue en deuxième position.

Alors que les dix dernières minutes se profilent, les pilotes rentrent aux stands préparer la course : le meilleur chrono de Russell ne sera plus battu. Une session prévue de voiture de sécurité virtuelle a lieu à la fin de la séance.

Comme souvent au cours du dernier mois, on retrouve donc George Russell en haut de la feuille des temps. Le pilote ART devance De Vries, Sette Camara et Ghiotto. Albon est finalement cinquième, suivi par Boschung et Fukuzumi. Lando Norris termine huitième et Aitken et Markelov sont également dans le top 10.