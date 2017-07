Charles Leclerc a continué à Budapest sur sa lancée de Silverstone en remportant la séance d’essais libres de la Formule 2 au Hungaroring, en établissant le meilleur temps au début avant de se concentrer sur les simulations de course.

Leclerc a pris la première place devant Oliver Rowland et Nyck De Vries.

Le pilote monégasque a signé un 1:27.516 à la fin du premiers tiers d’une séance chaude et ensoleillée, en améliorant tour après tour ses meilleurs temps. Ses rivaux ont été capables de s’approcher à un dixième toutefois.

Louis Deletraz a été le premier à signer le tour le plus rapide, mais a été rapidement battu par le pilote de la Ferrari Academy, qui a ensuite accéléré à chaque fois durant 3 tours de suite.

Après avoir chaussé des pneus frais à mi-séance, toute la grille a continué son travail sur les réglages jusqu’à ce que De Vries pousse un peu trop fort, en escaladant un peu trop fort le nouveau vibreur du 11e virage avant de trouver le mur et provoquer une brève période de VSC, afin d’évacuer sa F2 accidentée.

Cet accident a été le seul incident notable dans une séance calme avant les qualifications de cette après-midi.

Derrière le top 3 Norman Nato, Nicholas Latifi, Alexander Albon, Sergio Canamasas et Nobuharu Matsushita étaient à moins d’une seconde, qui couvrait les 15 premiers pilotes et promet d’amener de l’excitation dans la bataille pour la pole position et les meilleures places tout-à-l’heure.